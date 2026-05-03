Álex Rubio: «A una empresa hoy ya no le basta con ser buena: tiene que ser relevante»

Álex Rubio abre una nueva etapa al frente del Colegio Oficial de Publicidad de la Comunitat tras una fase de consolidación y crecimiento bajo la presidencia de Víctor Roca. Director de la agencia Twelfhundred, con sede en Benicàssim, profesor de la UJI e investigador del impacto de la IA en la comunicación, asume el reto de liderar una institución más sólida, con la mirada puesta en los desafíos de futuro del sector.

Asume la presidencia del Colegio de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat Valenciana en un momento de enorme transformación del sector. ¿Con qué diagnóstico llega al cargo?

Llego en un momento muy interesante para el Colegio. En los últimos años se ha construido una base sólida, con estabilidad y buenas relaciones institucionales, que permite mirar al futuro con ambición. El contexto del sector está cambiando muy rápido, con tecnología, inteligencia artificial o nuevas dinámicas profesionales, y eso nos invita a evolucionar con criterio y sentido. Creo que el reto es claro: entender bien qué es hoy la profesión, pero sobre todo anticipar hacia dónde va.

Usted trabaja desde Castellón y ha desarrollado aquí parte de su trayectoria. ¿Qué peso tiene la provincia dentro del ecosistema publicitario valenciano?

Castellón forma parte del ecosistema con una aportación muy valiosa. Quizá no siempre ha tenido la misma visibilidad, pero hay mucho criterio, muy buenos proyectos y profesionales con recorrido. Tenemos mucho talento saliendo cada año desde nuestra universidad, y grandes profesionales que construyen desde aquí y son reconocidos fuera. Es un buen momento para seguir reforzando ese posicionamiento y poner en valor esa diversidad dentro de la Comunitat.

Su perfil combina planner, estratega digital, profesor universitario, autor y divulgador. ¿Qué le aporta esa mirada híbrida a la presidencia del Colegio?

Me permite tener una visión bastante transversal. Vivo la profesión desde distintos ángulos, dirigiendo Twelfhundred, como profesor en la UJI y en escuelas de negocio, y reflexionando e investigando sobre el impacto de la tecnología en la relación entre marcas y audiencias. Esa mirada entre empresa, agencia y universidad y el contacto con públicos muy diversos, me ayuda a crearme una perspectiva amplia de las necesidades reales del sector y ahora espero que también a conectar perfiles distintos dentro del Colegio.

Álex Rubio en la terraza de Twelfhundred, la agencia de marketing que dirige y cuya sede está en Benicàssim. / Erik Pradas

Como profesor de la UJI, ¿qué detecta en las nuevas generaciones de publicitarios? ¿Llegan mejor preparadas, más tecnológicas?

Llegan con una base tecnológica muy fuerte y con una forma de entender la profesión más abierta. Son más conscientes de su espacio y del valor de su talento. También con ganas de avanzar rápido, lo cual es positivo. El reto está en acompañar ese talento para que crezca con criterio y visión estratégica en un sector que va a cambiar aún más.

¿Qué oportunidades ofrece hoy el mercado publicitario valenciano para quienes empiezan su carrera?

Es un momento exigente, pero lleno de oportunidades. Hay mucho espacio para perfiles que combinen creatividad, pensamiento estratégico y capacidad de entender el entorno digital. Quien aporte valor real tiene recorrido. Y en ese contexto, con la IA igualando muchas capacidades, lo que va a marcar la diferencia es lo que no es automatizable: la capacidad de entender emociones y de construir valor.

¿Cómo ha cambiado la profesión en las últimas décadas?

Ha cambiado muchísimo en herramientas, canales y procesos. Pero en el fondo, la esencia sigue siendo la misma: entender a las personas y aportar valor a las marcas. Hacerlas coincidir en una visión compartida de cómo somos y queremos construir el mundo.

Lleva dos décadas trabajando en publicidad y marketing digital. ¿En qué ha cambiado más la relación entre marcas y usuarios?

Se ha vuelto mucho más directa y continua. Hoy las marcas están en conversación permanente con sus públicos, lo que exige más coherencia, más transparencia y más capacidad real de adaptación. Hoy las marcas no solo comunican: se ponen a prueba constantemente.

«La IA exige responsabilidad y criterio: hay decisiones que ninguna herramienta puede tomar por nosotros” Álex Rubio — Presidente del Colegio de Publicidad y Relaciones Públicas de la Comunitat

La IA ya está alterando la creatividad, la estrategia y la producción publicitaria. Usted publicó una guía sobre ChatGPT aplicada al marketing y la planificación. ¿Qué debería asumir el sector?

La IA está acelerando muchos procesos y cambiando la forma de trabajar. Es una oportunidad muy potente, pero exige responsabilidad y criterio. El valor seguirá estando en cómo se utiliza, no solo en la herramienta en sí. Nuestra mirada crítica y nuestra capacidad analítica siguen siendo clave, porque hay decisiones que ninguna herramienta puede tomar por nosotros.

En un contexto de saturación de mensajes y redes sociales, ¿qué distingue a una buena campaña de una simplemente visible?

Hoy no basta con ser visible. Una buena campaña es la que tiene sentido, está bien pensada y consigue conectar con las personas. Va más allá del impacto inmediato y se apoya en algo más profundo que los datos: un buen insight.

¿El marketing de influencers es ya una herramienta madura?

Es un canal que ha evolucionado mucho y que ya forma parte del mix de comunicación de la mayoría de marcas y empresas. Como cualquier herramienta, funciona mejor cuando hay estrategia detrás, pero es innegable que permite conectar con la audiencia con credibilidad y también en costes coherentes respecto a otros canales.

¿Qué le diría a una empresa que aún ve la publicidad como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica?

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La publicidad es una herramienta estratégica cuando se plantea bien. Más que un gasto, es una forma de construir valor a medio y largo plazo, especialmente en un entorno cada vez más competitivo, donde no basta con ser bueno: hay que ser relevante y tener un lugar claro en la mente de las personas.