Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad

«Hoy no pinto, tengo invitados». Entre el sol y la fresca rosada de primera hora en el Mas de Flors, Juan García Ripollés (Alzira, 1933) disfruta de «un nuevo día, un nuevo regalo» entre coles, lechugas, romero y junto a sus animales, «los regalos de la tierra». Su granja se encuentra entre naves industriales del triángulo azulejero, urbanizaciones periféricas y terreno agrícola, pero no se esconde.

Cada vez hay tiene más terreno, y más cultivos. «Pronto tendemos que empezar a recogerlo», le dice a su capataz, que le acompaña cada mañana y vigila los tiempos.

"Soy una persona de campo. Una vez vi esta tierra, me enamoré y me quedé. Ya no me he movido». Mas de Flors es una pedanía entre Sant Joan de Moró y Vilafamés, más conocida como Casa Ripo, con una escultura de cuerpo entero a escala en la puerta de casa, siempre «abierta a todos los que quieren visitarme». «Entrad, entrad, que he dejado abierto. Estoy arriba, en el campo», explica.

Un día con Ripollés. / Toni Losas

Entrar en su universo propio

Entrar en casa de Ripo es acceder directamente a su universo personal. Tomates de penjar, alguna botella de buen vino, platos de cerámica antigua y varios capazos para recoger la cosecha del día. Porque todo va del campo al plato.

La casa, de varias alturas, tiene estilo propio. Entras, y una escalera te indica la subida al campo, pero si te equivocas y subes más de la cuenta, te encuentras con el taller, con el catálogo de grabados, y la maquinaria lista para acometer las figuras naif que conforman su imaginario, con los colores que van del gris al amarillo, al rojo o al azul, y las obras, todas seriadas, y con su particular firma.

Ripollés, en el Mas de Flors. / Toni Losas

«Cada día me cuesta más, pero pintar es mi vida, es mi libertad», comenta. Es un momento tranquilo del día. Sus trabajadores tienen la mañana libre.

Alta Distinción de la provincia 2026

Él espera en el campo, al aire libre, sin perder su esencia, con su peto blanco customizado con trazos de pintura verde y azul, y un pañuelo anudado en la cabeza. «Esta es mi casa, mi terreta, la que me llevo allá donde el arte me lleva y donde siempre regreso», explica.

«Esta es mi casa, mi terreta, la que me llevo allá donde el arte me lleva y donde siempre regreso» Juan García Ripollés — Artista

Como icono de Castellón y «por proyectar el nombre de esta provincia a nivel internacional a través de un estilo único en pintura y escultura», la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, acaba de avanzar que Juan García, Ripollés, será reconocido con la Alta Distinción en el Día de la Provincia 2026, el máximo galardón de la institución. «Por su gran trayectoria», explicó Barrachina, que le visitó la pasada semana.

"Seremos cinco a comer, paella"

«Hoy seremos cinco a comer», explica a Javier, que ya está a los mandos de los fogones preparando una paella a la leña. «Tengo el mejor paellero del mundo», remarca. Huele a hermandad, la que Ripo genera alrededor de una mesa para 12 bajo una bandera de España. «Aquí nos reunimos, nos ponemos al día, recibimos a los que quieren acompañarnos y hago mi vida», explica el artista, autor este año de la portada del especial de las pasadas fiestas de la Magdalena. «Feliz centenario, por cierto», le dice al director de Mediterráneo, Ángel Báez.

Juan Ripollés, con Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo. / Toni Losas

En la huerta, Ripo es «feliz». «Este es mi mundo. Entre tanto viaje, tanto avión de aquí para allá, de Castellón a China a Emiratos a Madrid o París... y vuelta a empezar... Siempre estoy arriba y abajo, pero esta es mi base, aquí estoy en paz, con la tierra, en mi mundo, con los míos y los que vienen». Y lo que sobra, lo llevan al comedor del padre Ricardo, a Frater o la monjas de Benicàssim, que «rezan por mí», cuenta.

Ahí están sus burros Ripollinos, a los que llama como a su bisabuelo, «el primero que tuve», junto a las gallinas, los gallos, cabras y ovejas... Hace sol, ya es primavera y el día invita a la charla, al llegar a los sembrados. «Duermo poco, supongo que será cosa de la edad, aunque siempre me he levantado al alba y acostado pronto. Tengo una obsesión: buscar el lenguaje de la luz». Azules, verdes, amarillos y rojos... «los colores de la naturaleza», están presentes en su obra, desde sus inicios a ahora.

"A París sin leer ni escribir"

«Me hice vegetariano en París, donde me fui para huir del hambre en España en los años 50, para no cocinar. Y pasaba a base de frutos secos. Como pintor de brocha gorda, a la hora de comer, aprovechaba y leía mucho arte. Imagine, que me fui a Francia sin saber leer ni escribir y al poco, a fuerza de aprender y aprender, lo logré».

«Yo iba a lo mío, a leer y leer, y a pintar, a expresarme, con el lápiz arriba y abajo», señala, en plena aventura de recuerdo en recuerdo hasta llegar a la emoción.

Ripollés, en el Mas de Flors. / Toni Losas

«Un día, trabajando en casa de un ministro de De Gaulle, aficionado al arte y coleccionista, se fijó en que llevaba una carpeta llena de garabatos, de dibujos, de pensamientos... que le gustó, al parecer y me dio su tarjeta. Vaya con ella a esta galería y déjese ver. Ya allí empezó todo, en una pequeña buhardilla de Saint Alegre, frente la embajada alemana y cerca del Eliseo galo», rememora.

«Tráeme más», decía, y los guardaba, mientras me acompañaba, hasta que me introdujo en una cooperativa para artistas del barón Rothschild. A partir de ahí dejé la brocha gorda y me centré en los pinceles».

Cambio radical

Habla con melancolía de aquellos tiempos en los que fue joven. «Pasé de no saber ni leer ni escribir, a devorarlo todo». En la cooperativa de artistas me sentía en lo más alto. Pasé de pobre a marqués, como aquel que dice. Y ahí cambió radicalmente mi vida. Hasta hoy, pintando y pintando sin parar, imaginando figuraciones, creando un universo que dicen que es propio, pero que ya es de todos». En 1958, la galería Drouand David descubrió su faceta artística y comenzó entonces su carrera como artista gráfico y su periplo por medio globo, de proyecto en proyecto.

Pocos le llaman Juan. Los más, Ripo, maestro. Y él sigue fiel a sus raíces. Y, mientras en su teléfono móvil suena una llamada tras otra ritmo del relincho de un burro, que «no es Ripollino», insiste, se vuelca en recordar su vida.

Ripollés, con la portada del especial de Magdalena de Mediterráneo. / Toni Losas

Ripollés es uno de los artistas castellonenses más internacionales, con obra en medio mundo. Y tras su periplo parisino, en 1963 regresó a España y se instaló en Sevilla, para recalar finalmente en 1972 en su Castellón. En 2010 se instaló en Mas de Flors, donde llegó «acompañando a una novia holandesa que tuve», explica.

«No para de fer garabatos»

«Juanito es bon xic, però només té un defecte, que no para de fer garabatos», decían en casa, según cuenta. Tras esa emigración económica a Francia y a su regreso a «casa», para el DNI tuvo que buscar su partida de nacimiento.

Y a Alzira que se fue. Porque él es castellonense de soca por elección, donde recaló tras ser separado de su hermano para huir del hambre, criado por otra familia. «Llegué a pedir mi partida de nacimiento a la parroquia y me dijeron que los archivos se habían quemado y tuve que buscar dos testigos del pueblo que conocieran a mi madre. Y preguntando, finalmente encontramos a dos mujeres muy mayores que atestiguaron mi nacimiento».

Ripollés, en su huerta. / Toni Losas

Del Mas de Flors a medio mundo

Se emociona, mientras cambia de rumbo en la conversación de camino a la mesa, con el arroz casi al punto. «Fino, fino, y con mucha verdura, como le gusta al maestro», explica Javier, que ha preparado una ensalada de escarola con nueces y Módena; y un buen plato de queso curado. «El arroz debe estar bien cocinado, crujiente, no hervido ni pasado, porque si se queda húmedo, es como el arroz oriental, pero sin requemar. Al punto, con color».

«Creo que no hay que dejar de ser nunca niño, con una mirada limpia, sencilla, pero sumando las vivencias. Porque los niños no tienen fronteras». Ripollés — Artista

Come un poco de todo, sobre todo mucha ensalada, y un plato de arroz con la carne elegida y mucha verdura, poco a poco, degustando. Para terminar, café de cápsula y licores. "¿Sacamos el orujo chino o el de Castellón?, le preguntan. "El de Castellón, el de casa", contesta. La pregunta es: ¿Hay un orujo chino?. La respuesta: "Los chinos tienen de todo".

En la mesa. / Toni Losas

«He sido un niño del hambre y un artista de la libertad. Porque es en el trabajo donde encuentro la libertad, de Moró a Madrid, Amsterdam, París o Singapur». «Viajo mucho, pero cada viaje es una pluma más de mi traje, que siempre vuela ligero, con los pies en la tierra». Del óleo al grabado, de la cerámica al cristal de Murano -«indomable, puro»-, al hierro y el bronce.

«Creo que no hay que dejar de ser nunca niño, con una mirada limpia, sencilla, pero sumando las vivencias. Porque los niños no tienen fronteras». Como él.