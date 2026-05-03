El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio

Las floristerías han tenido una gran actividad en los últimos días con motivo de la celebración del Día de la Madre, que se celebra cada primer domingo de mayo, mientras que los aficionados a la lotería estaban pendientes del sorteo extraordinario con motivo de esta jornada. A las 21.00 horas se celebraba el sorteo, en el que Castellón ha sido protagonista de la fortuna. El número 57.700 ha sido agraciado con el segundo premio de esta cita especial, que supone una recompensa de 250.000 euros al número, lo que significa que cada décimo recibe 25.000 euros.

La suerte cae en el Grau de Castelló

Una de las administraciones que ha repartido este número es la número 9 de Castelló de la Plana, conocida como La Brújula, que se encuentra en la avenida Juan Sebastián Elcano del Grau. En esta ventanilla se ha repartido, al menos, uno de los décimos agraciados. También ha caído en otros puntos de la geografía nacional, como Vizcaya, La Rioja, León y Navarra.

En cuanto al primer premio de este sorteo del Día de la Madre, ha correspondido al 46.082, con 130.000 euros de premio al décimo. El premio especial al décimo, con 15 millones de euros, ha sido para la fracción 6 de la serie 3.

Reintegros y precedentes con premio

Además del 2, hay reintegros para los décimos acabados en 3 y en 7.

La administración, cuando repartió un quinto premio de la Lotería de Navidad en 2020. / Mediterráneo

La administración del Grau de Castelló que ha repartido la suerte en este primer sorteo de la Lotería Nacional de mayo ya tiene experiencia en premios. El 9 de enero de 2023 ya entregó un primer premio de un sorteo del jueves. Y en el sorteo de Navidad de 2020 vendió 10 décimos de un quinto premio.