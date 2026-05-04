Adrian Cervera: "Somos pocos monitores para todos los niños que hay en el comedor"

"Somos pocos monitores para todos los niños que hay en el comedor". Así se expresa Adrian Cervera, coordinador en un centro educativo que este lunes se ha concentrado en la dirección territorial de Educación en Castellón. Este lunes estaba convocada una huelga del personal de comedores para reivindicar una bajada de las ratios para mejorar la atención que se presta a los alumnos ante unas "ratios obsoletas".

Testimonios de los profesionales

Tal y como ha explicado Cervera, "el día a día es complicado, porque hay muchas familias que quieren adaptar sus menús, por ejemplo, para que no tenga carne o que la carne sea halal, por religión o creencias". A ello se suma que deben atender a una gran diversidad de alumnado, como niños con necesidades educativas especiales. "Tenemos una ratio muy elevada, muchos niños y muy poco tiempo para poder atenderlos correctamente. Es una injusticia", resume Andrea Morcillo, trabajadora en el CEIP Santa Águeda de Benicàssim. A ello se suma la función social del comedor escolar, "muchas veces hay niños que están becados que por su situación la del colegio es la única comida que pueden tener y se ha de tener en cuenta para que puedan comer correctamente", refleja. A su vez, María José Piquer, que trabaja en el Gaetà Huguet de Castelló refleja que "tengo alumnos con TEA, diabetes, celiacos... cada niño necesita una cosa y no puedo dárselo a todos", aservera.

Manifestación

Los trabajadores, convocados por UGT, han coreado consignas como "ratios dignas ya", "no son cajas, son vuestros hijos", "comedores llenos no educan, saturan" y "menos ratios más atención". Asimismo, han reivindicado una reunión con la Conselleria de Educación.

Mismas ratios desde 2016

Mercedes Barba, responsable del área externa de UGT, ha señalado que "nos encontramos con que a lo mejor una monitora sola tiene 20 niños de 3 a 5 años e incluso con 40 niños más mayores para una sola monitora. Pero es que en cocina no hay ratios. El mismo cocinero puede tener 80 y otro 180. Es una sobrecarga", ha explicado Barba, añadiendo que además, debido a las alergias y a la diversidad cultural, deben amoldar menús sin gluten, para alérgicos a frutos secos, etc", ha apuntado. "Los menús son distintos, pero las ratios no han cambiado, desde 2016. Hemos presentado firmas en Conselleria, tanto físicas como on line, más de 30.000 firmas ", ha agregado. Ha señalado que "las ratios las pone Conselleria, no las empresas, que están pagando ahora las consecuencias de las ratios que puso Conselleria en el 2016", ha añadido. El resultado, aseveran, es "una sobrecarga que afecta directamente tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal, comprometiendo además la adecuada atención del alumnado".

Qué reivindican

FeSMC-UGT exige la actualización urgente de las ratios de personal en comedores escolares; el reconocimiento real de las nuevas funciones asumidas por el personal; la dotación de más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad y la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo.

Según señalan en los últimos años, la realidad social en los centros educativos ha cambiado de forma significativa, pero, sin embargo, las ratios de atención al alumnado continúan siendo las mismas. A esta "problemática", advierte la entidad, "se suma la implantación de múltiples menús adaptados (por razones culturales, sanitarias y éticas), así como la atención cada vez más especializada que requieren niños y niñas con diversidad funcional o necesidades específicas y el nuevo RD que establece normativas para el consumo de productos más sostenibles y cara a una alimentación sana y equilibrada.

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FeSMC-UGT hace un llamamiento a la administración pública de educación para que abra un proceso de diálogo que "permita dar respuesta a estas demandas legítimas". "Por la dignidad laboral y por un servicio educativo de calidad", concluyen.Asimismo, no descartan ir más allá y hacer una protesta semanal. Asimismo, han denunciado los abusivos servicios mínimos.