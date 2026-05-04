Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales

Castellón afronta una semana marcada por la inestabilidad como estamos comprobando ya este mismo lunes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este martes el aviso amarillo en toda la provincia por chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el interior norte durante la tarde. Emergencias ha ampliado el aviso a toda la provincia, en un episodio que se enmarca en la llegada de dos borrascas frías que favorecerán las precipitaciones en buena parte de la Comunitat Valenciana durante los próximos días. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y viento fuerte.

La situación meteorológica ya ha dejado este lunes tormentas de corta duración, pero de intensidad fuerte en las zonas por las que han pasado. En Onda, en la zona de Bovalar, se han llegado a registrar 20 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos, una intensidad torrencial. Las tormentas se han formado en el interior y han avanzado hacia la costa, con múltiple presencia de rayos durantes las últimas horas como ha confirmado Aemet.

Durante la tarde, la tormenta más intensa se situaba en el entorno de l’Alcora, Borriol y Sant Joan de Moró, con trayectoria hacia el nordeste. Por esa evolución, podía afectar a Castelló de la Plana, especialmente a la zona norte de la ciudad, así como a Benicàssim y Orpesa. Se trata de células tormentosas que pueden descargar con fuerza en poco tiempo, aunque no necesariamente de forma generalizada en toda la provincia.

Según la predicción para los próximos días, el martes continuará la inestabilidad. Aemet prevé intervalos nubosos, nubosidad de evolución diurna y chubascos acompañados de tormenta, con probabilidad de que sean fuertes por la tarde en el interior norte. En el litoral serán menos probables, aunque la evolución de las tormentas desde el interior hacia zonas costeras será uno de los aspectos a vigilar. Las mínimas descenderán ligeramente y las máximas no registrarán cambios significativos. El viento soplará flojo del sureste y rolará al final del día a noroeste.

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¿Dónde ha llovido más este lunes en Castellón? Onda: 24,0 Fanzara: 23,6 Zucaina: 23,2 Villamalur: 21,8 la Pobla de Benifassà: 20,8 Morella: 19,6 Cortes de Arenoso: 18,4 Pavías: 17,2

La tregua, si llega, será relativa. Para el miércoles 6 de mayo, la previsión apunta a cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna y chubascos en el interior, en general débiles. Las temperaturas bajarán ligeramente, con un descenso más marcado en el extremo sur. El viento será flojo del noroeste y cambiará a componente sureste en las horas centrales.

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