La Diputación de Castellón afianza su compromiso con las fiestas y convoca una línea de ayuda de 140.000 euros

La Diputación de Castellón afianza su compromiso con las fiestas y tradiciones de la provincia. La institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha activado una nueva convocatoria de ayudas para la organización y realización de fiestas declaradas de interés turístico, con un presupuesto de 140.000 euros.

“Estas ayudas muestran el apoyo firme de esta Diputación con nuestras fiestas, tradiciones y señas de identidad y tienen como principal objetivo protegerlas y enriquecerlas para que se sigan celebrando año tras año”, ha señalado la dirigente provincial, Marta Barrachina.

Tal y como se establece en las bases, podrán beneficiarse de las subvenciones los ayuntamientos o sus organismos autónomos de la provincia de Castellón, cuyos municipios tengan fiestas declaradas de interés turístico, ya sea internacional, nacional, autonómico o provincial, con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. No obstante, en el caso de que en un mismo municipio exista más de una fiesta declarada de interés turístico, solo se subvencionará una solicitud.

“Se trata de una ayuda para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan contar con sus fiestas y con programas cada vez mejores que atraigan a turistas a sus municipios y generen nuevas oportunidades para los negocios locales”, ha destacado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

Resaltar que las fiestas de interés turístico, al celebrarse a lo largo de todo el año, son un importante motor de dinamización turística en cualquier época. Unas fiestas que pertenecen a diversas tipologías, desde romerías hasta ferias, fallas, fiestas patronales, y todas ellas engloban multitud de eventos ensalzando la gastronomía, la cultura, el patrimonio natural e histórico del conjunto del territorio.

Hasta el 15 de mayo

Por lo que respecta a la cuantía de la subvención, no podrá superar el 50% de los gastos subvencionables de la actividad. Del mismo modo, el importe máximo se fija en 12.600 euros para los eventos declarados de interés turístico internacional, 9.000 euros para los de interés turístico nacional, 7.000 euros para los autonómicos y 2.000 para los provinciales. Los interesados en concurrir en este procedimiento pueden presentar su solicitud hasta el próximo 15 de mayo.

El vicepresidente provincial ha incidido en que esta convocatoria de subvenciones forma parte del compromiso de la institución con la “identidad de los municipios” y la importancia del turismo en la provincia. “Con la celebración de nuestras fiestas invitamos a que cada vez vengan más turistas a disfrutar y conocer nuestra tierra y, con ello, su gastronomía y su patrimonio natural e histórico”, ha añadido Andrés Martínez.