Educación abre el plazo de admisión en las EOI de Castellón con un trámite íntegramente telemático: estas son las fechas

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado la resolución que regula la admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castellón, Valencia y Alicante para el próximo curso. La principal novedad es que el procedimiento será este año íntegramente telemático, también para quienes quieran acceder a cursos complementarios de idiomas.

Quién puede solicitar plaza en las EOI

Para acceder por primera vez a las Escuelas Oficiales de Idiomas será necesario tener dieciséis años o cumplirlos durante el año en que se inician los estudios.

También podrán solicitar plaza los mayores de catorce años que deseen estudiar un idioma distinto a la primera lengua extranjera que cursan en la ESO.

Plazo de admisión ordinaria: del 18 de junio al 3 de julio

El asistente telemático para la convocatoria ordinaria estará disponible desde las 12.00 horas del 18 de junio hasta el 3 de julio de 2026.

Las personas interesadas podrán escoger hasta cincuenta combinaciones horarias y un máximo de tres idiomas en los cursos curriculares. En el caso de los cursos complementarios, se permitirá seleccionar hasta cuatro idiomas.

Además, el procedimiento permitirá elegir varias escuelas y diferentes modalidades de enseñanza: ordinaria, intensiva, semipresencial o a distancia.

Matrícula y pago de tasas tras la adjudicación

La adjudicación de vacantes se realizará el 10 de julio. A partir de ese momento, el alumnado que haya obtenido plaza deberá formalizar la matrícula y abonar las tasas correspondientes entre el 10 y el 24 de julio.

La Conselleria advierte de que la omisión de este trámite supondrá la renuncia a la plaza escolar adjudicada, que volverá a ofrecerse en el siguiente periodo.

Convocatoria extraordinaria en septiembre

Quienes no obtengan plaza en la convocatoria ordinaria podrán participar en una convocatoria extraordinaria, que estará abierta del 4 al 10 de septiembre de 2026 a través del asistente telemático.

Los resultados de esta segunda adjudicación de vacantes se publicarán oficialmente el 14 de septiembre.

PIALP para docentes en activo

El personal docente en activo que quiera participar en el programa PIALP deberá presentar previamente su solicitud en OVIDOC entre el 25 y el 29 de mayo.

Este alumnado podrá cursar inglés, francés y valenciano sin tener que abonar las tasas de matrícula, apertura ni tarjeta de identidad del alumno.

Test de clasificación para acceder al nivel correspondiente

Las personas que acrediten un dominio suficiente de un idioma podrán realizar un test de clasificación para acceder directamente al curso y nivel que les corresponda.

La inscripción para estas pruebas deberá formalizarse en la EOI correspondiente, siguiendo el calendario y el procedimiento propio de cada escuela.

Últimas vacantes hasta enero de 2027

Tras finalizar la matrícula ordinaria se abrirá el periodo de últimas vacantes, que permanecerá activo hasta el 31 de enero de 2027.

Cada Escuela Oficial de Idiomas publicará en su página web la información específica sobre las plazas disponibles en esta fase.