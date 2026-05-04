Encuesta | ¿Estás de acuerdo con que los profesores de Castellón hagan huelga?

Los profesores de la Comunidad Valenciana están llamados a iniciar una huelga a partir del 11 de mayo, cuando las clases en los colegios e institutos se verán paralizadas con el objetivo de que se prolongue en el tiempo.

La huelga tiene como objetivo exigir y reclamar a la Conselleria de Educación mejores condiciones laborales, un aumento de salarios, reducciones de ratios de alumnado, eliminación de la burocracia, reducir la sobrecarga de trabajo, recuperación y mejora de las plantillas docentes para atender mejor el alumnado, mejoras en las infraestructuras y también en la enseñanza en valenciano.