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Encuesta | ¿Estás de acuerdo con que los profesores de Castellón hagan huelga?
El colectivo ha planteado paros a partir del 11 de mayo
Los profesores de la Comunidad Valenciana están llamados a iniciar una huelga a partir del 11 de mayo, cuando las clases en los colegios e institutos se verán paralizadas con el objetivo de que se prolongue en el tiempo.
La huelga tiene como objetivo exigir y reclamar a la Conselleria de Educación mejores condiciones laborales, un aumento de salarios, reducciones de ratios de alumnado, eliminación de la burocracia, reducir la sobrecarga de trabajo, recuperación y mejora de las plantillas docentes para atender mejor el alumnado, mejoras en las infraestructuras y también en la enseñanza en valenciano.
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