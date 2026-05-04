¿Qué es un enjambre errante de abejas y qué hacer si encontramos uno en Castellón?
La llegada de la primavera intensifica los avisos por enjambres en Castellón, con un total de 36 intervenciones de bomberos para su retirada segura y ética.
Con la primavera los avisos para la retirada de enjambres de abejas se intensifican en Castellón. De hecho, el Consorcio Provincial de Bomberos, entre marzo y mediados de abril ha realizado un total de 36 intervenciones.
Toni Rodrigo, subinspector del Consorcio Provincial, explica la razón por la que son más frecuentes en primavera: «Se debe al ciclo natural de reproducción de la colmena, conocido como enjambrazón: La colonia se vuelve demasiado grande para su espacio actual. La reina vieja sale de la colmena con la mitad de las abejas para buscar un nuevo hogar, mientras una nueva reina nace en la colmena original». «El clima templado y la abundancia de flores (néctar) favorecen este proceso biológico», agrega.
Dónde es más frecuente localizar enjambres errantes
Los enjambres «errantes», es decir, que están de paso buscando un nuevo hogar, suelen situarse en lugares provisionales. Pueden ubicarse en:
- El mobiliario urbano, como farolas, bancos o señales.
- Vegetación. Pueden localizarse en ramas de árboles y arbustos en parques y jardines.
- En edificaciones, como cornisas, persianas, huecos de forjado o cámaras de aire en fachadas.
¿Cómo se canaliza el aviso?
En la provincia de Castellón, la gestión para la retirada de dichos enjambres es una colaboración entre servicios públicos. El aviso inicial se suele canalizar a través del 112 o la Policía Local. El Consorcio de bomberos de Castellón es quien suele intervenir en primera instancia si existe un riesgo inmediato para las personas por la ubicación del enjambre. En muchos casos, los ayuntamientos colaboran con apicultores profesionales o asociaciones locales para asegurar que la retirada se haga de forma ética y técnica, garantizando la supervivencia de las abejas.
¿Qué equipos llevan?
El equipo de protección individual (EPI) es fundamental para evitar picaduras, explica Rodrigo. Así, cuentan con un equipo de protección, como monos de apicultor certificados, habitualmente de color blanco o colores claros, que calman a las abejas, con careta de rejilla integrada. También llevan guantes y botas, de cuero o materiales gruesos que sellan las extremidades. Emplean un ahumador para tranquilizar a las abejas, ya que el humo les hace creer que hay un incendio, lo que las lleva a comer miel y volverse más dóciles. Para custodiarlas emplean una cesta o nucleo: una caja de madera o cartón donde se introduce a la reina y al resto del enjambre.
¿Qué pasa con las abejas?
Las abejas son una especie protegida por su valor ecológico. Una vez retirado el enjambre se asegura su traslado a colmenares. Se entregan a apicultores para que las instalen en colmenas definitivas en entornos rurales. Si es necesario, se les proporciona alimento y tratamiento sanitario para asegurar que la colonia prospere fuera de la zona urbana.
¿Qué hacer si encontramos un enjambre?
Rodrigo da una serie de pautas de actuación en caso de encontrarse con un enjambre:
- «Mantener la calma. Las abejas enjambrazón no suelen ser agresivas porque no tienen un panal que defender.
- Respetar la distancia de seguridad: No te acerques a menos de 4 o 5 metros.
- No molestar: Bajo ningún concepto les lances agua, piedras ni uses insecticidas.
- Llamar al 112: Informa de la ubicación exacta y si hay personas alérgicas cerca».
¿Qué diferencia hay con las avispas vellutinas?
Bien distinto es el protocolo relacionado con las avispas vellutinas. En este caso, Rodrigo explica que en la Comunitat Valenciana, aunque la presencia es menor que en el norte de España, el protocolo cambia radicalmente respecto a las abejas: "Actualmente en la provincia de Castellón, nuestra misión es facilitar los medios y dar apoyo colaborando en todo lo que necesite la empresa designada para la gestión del enjambre", añade.
El responsable del Consorcio explica ¿por qué es más peligrosa?
- Agresividad: Defienden su nido con gran intensidad y pueden realizar ataques grupales.
- Veneno: Aunque una picadura no suele ser mortal para un no alérgico, inyectan más cantidad de veneno y pueden picar varias veces.
- Impacto ambiental: Es una depredadora voraz de nuestras abejas autóctonas, lo que supone una amenaza para el ecosistema local.
- Procedimiento específico: Se utilizan equipos de protección mucho más gruesos (especiales para avispones) y, a menudo, pértigas de gran altura o sistemas de congelación/biocidas específicos para neutralizar el nido de forma segura por parte de personal especializado en plagas o bomberos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- La universidad de los jubilados de Castellón: «Desde que voy a clase, acudo menos veces al médico y me han quitado pastillas»
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- Todos los destinos a elegir en los viajes para mayores de Castellón Sénior 2026-2027
- Nueva licitación del corredor mediterráneo en Castellón: preparan el cambio de ancho de vía
- Una charanga de Castellón competirá por ser la mejor de España: 'Estar ahí ya es un premio