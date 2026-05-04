Una familia de youtubers recorre Castellón en autocaravana y esta es su opinión

El canal de Youtube Viajeros Van ha publicado un vídeo en el que se muestra su recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos de Castellón. La combinación de historia, modernidad y buen clima deja a la vista algunas curiosidades y divertidas reacciones por parte de la familia.

El grupo parte su recorrido desde Costa Azahar Camper Park, una conocida zona de aparcamiento de autocaravanas situada en las afueras de la ciudad. La primera parada es el centro comercial Salera. Allí se destaca el precio de la gasolinera. “Es una de las más baratas que hemos encontrado”, comenta la madre de la familia.

Tras haber finalizado el recorrido por el centro comercial, la familia se dirige hacia el centro, recorriendo plazas como Huertos Sogueros, que la destacan por la emblemática fuente de Ripollés. Además, el grupo se siente especialmente atraído por el antiguo edificio de Correos situado en la Plaza Tetuán.

Posteriormente, continúan su recorrido hasta la Plaza Mayor. Dentro de la plaza prestan especial atención al mercado central y el ayuntamiento, que antaño se usaba para comerciar productos agrícolas, según se explica en el vídeo.

Tras haber recorrido el epicentro de la ciudad, la familia se detiene a probar la horchata típica de Castellón. El grupo tiene la costumbre de probar los diferentes tipos de horchata de los diferentes pueblos y ciudades durante sus viajes.

Finalmente, el vídeo concluye con una valoración general de su recorrido por la ciudad. Señalan que tuvieron mala suerte, ya que su visita coincidió con un día festivo y muchos lugares estaban cerrados. Aun así, consideran que se trata de un paseo ideal para disfrutar en un ambiente primaveral. No obstante, subrayan que este tipo de recorridos no serían recomendables en pleno mes de agosto.