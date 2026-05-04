Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato

Los docentes de los colegios e institutos públicos de la Comunitat han convocado una huelga indefinida que comenzará a partir del 11 de mayo. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha enviado este lunes a los representantes sindicales la propuesta de servicios mínimos que se abordarán en una reunión que tendrá lugar este martes y en la que participarán la administración autonómica y representantes de los sindicatos que convocan la huelga (STEPV, CCOO, UGT y CSIF).

La resolución establece los siguientes servicios mínimos según la tipología de cada centro:

En todos los centros públicos de titularidad de la Generalitat, la presencia de una persona responsable miembro del equipo directivo , con exclusión de actividades lectivas.

, con exclusión de actividades lectivas. En los centros públicos de Educación Infantil y Primaria , un profesor o profesora por etapa educativa , con un mínimo de uno por cada cuatro unidades.

, un profesor o profesora por etapa educativa con un mínimo de uno por cada cuatro unidades. En los centros de Educación Infantil, dos o tres educadores o educadoras de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente).

dos o tres educadores o educadoras de educación infantil según el número de unidades del centro (hasta cinco o más de cinco unidades, respectivamente). En los centros específicos de Educación Especial , dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades.

, dos educadores o educadoras de educación especial por cada cinco unidades. En los centros donde se imparte ESO, Bachillerato, Formación Profesional, enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas , un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades.

enseñanza de idiomas y enseñanzas artísticas un profesor o profesora por etapa educativa, con un mínimo de uno por cada diez unidades. En los centros con internado, además de los servicios establecidos según la tipología del centro, se prestarán los servicios propios de los días festivos.

Medidas especiales para 2º de Bachillerato

Desde Educación también se propone que el profesorado que imparte clase en segundo de Bachillerato cumpla la totalidad de su horario lectivo. Esta medida, según la Conselleria, tiene por objeto garantizar que el alumnado de este nivel pueda ser evaluado y calificado correctamente, con vistas a su acceso a la EBAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad).

En este sentido, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha subrayado que “una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado. La prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato. No podemos permitir que una situación de huelga comprometa su derecho a ser evaluados en igualdad de condiciones. Con esta medida no pretendemos limitar el derecho de huelga del profesorado, que respetamos plenamente, sino garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida.”

McEvoy ha insistido en que los servicios mínimos fijados para este colectivo tienen un alcance muy concreto y delimitado: “Este es un momento crítico e irrepetible en la trayectoria educativa de estos jóvenes. Una alteración de sus evaluaciones finales podría cerrarles puertas que ya no podrán volver a abrirse este curso. La Generalitat Valenciana tiene la obligación de estar a su lado y garantizar que el sistema no les falla cuando más nos necesitan.”

Fundamento legal

La Generalitat reconoce y respeta plenamente el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. No obstante, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española constituye un servicio esencial para la comunidad. El seguimiento de la huelga sin la determinación de una prestación mínima podría generar perjuicios al derecho a la educación del alumnado y afectar directamente a las familias en un día laborable.

Los servicios mínimos fijados, explican desde la Conselleria, no pretenden sustituir la actividad ordinaria ni neutralizar el ejercicio del derecho de huelga, sino garantizar exclusivamente los actos imprescindibles para que ningún alumno o alumna vea vulnerado su derecho a ser evaluado y a presentarse a la prueba de acceso a la universidad.

Los sindicatos tildan la propuesta de abusiva

La propuesta de servicios mínimos de la Conselleria ha provocado la inmediata reacción de los sindicatos, que la rechazan de plano. "Se trata de una propuesta claramente abusiva, en primer lugar porque afecta la totalidad del profesorado de segundo de Bachillerato y, en segundo lugar, porque obliga a ese profesorado a evaluar el alumnado, una tarea que no corresponde a los servicios mínimos", han apuntado alertando que si se decreta así, "el profesorado de 2.º de bachillerato estará obligado a impartir su horario completo, sea en 2.º de bachillerato o en cualquier otro curso de la ESO y, además, durante todos los días que dure la huelga indefinida, independientemente de si ese día hay evaluación o no". Por lo tanto, está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga de este profesorado", han advertido.

Desde el comité de huelga integrado por STEPV, CCOO, UGT y CSIF rechazan "radicalmente" esta propuesta y aseguran que no dudarán en impugnarla "de forma cautelarísima por abusiva" si la Conselleria decreta finalmente estos servicios mínimos. "Es totalmente desmesurada y evidencia el estado de nerviosismo de la Conselleria de Educación ante la convocatoria de huelga, y manifiesta una falta total de respeto a los derechos del profesorado", han explicado.