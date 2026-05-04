Las hipotecas en Castellón alcanzan una cifra de escándalo hasta el inicio de la guerra

El mercado inmobiliario de Castellón se ha disparado en los últimos tiempos, y esto ha tenido un reflejo en la concesión de créditos hipotecarios. El aumento de la demanda de viviendas y una mayor flexibilidad de la banca a la hora de poner condiciones supuso que en 2025 se dispararan las hipotecas un 32,3% en la provincia. Prácticamente el doble que el 17,8% de media nacional, y muy por encima del 23,3% de la Comunitat. Una tendencia que se ha moderado en los primeros meses de este año, pero que en Castellón se mantiene por encima del doble dígito.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística muestran que entre enero y febrero se firmaron 1.303 vistos buenos a operaciones crediticias para la compra de viviendas, lo que supone un 14,1% más que hace un año. También por delante del 10,22% estatal, y ligeramente por encima del 12,72% autonómico.

Más hipotecas en Castellón

Azahara Serrano, delegada en la Comunitat Valenciana de la asociación de defensa de los consumidores de banca, Adicae, apunta a que este movimiento acelerado tiene como explicación el "dinamismo del mercado inmobiliario en determinadas zonas de la provincia, junto con precios aún relativamente más accesibles que en otras áreas del país", lo que ha incentivado la concesión de hipotecas. Después de años de restricciones, las entidades abrieron el grifo a este tipo de productos, gracias a "la moderación de los tipos de interés tras las subidas de los últimos años". También se atribuye al cambio de estrategia de la banca, al tratar de "recuperar cuota de mercado en el crédito hipotecario, lo que se traduce en una mayor oferta comercial y condiciones algo más competitivas".

En cambio, se espera que los resultados de marzo y abril muestren un fuerte correctivo, debido a la incertidumbre generalizada por la guerra en Oriente Medio. Serrano expone que la nueva tensión internacional ocasiona "un impacto que se traslada principalmente a través de la inflación y su efecto sobre los tipos de interés de referencia como el euríbor. En este contexto, un eventual repunte del euríbor encarece la financiación y está siendo aprovechado por las entidades financieras para adaptar sus condiciones a un entorno más favorable para ellas". El resultado de ello es que en estos momentos hay "ofertas hipotecarias menos competitivas y menos favorables para los consumidores, tanto en tipos aplicados como en requisitos de vinculación". Una situación que "refuerza la necesidad de una mayor capacidad de negociación por parte de los usuarios".

Recomendaciones y riesgos del modelo

En este contexto, Adicae recomienda "analizar con detenimiento las condiciones de financiación, evitar el sobreendeudamiento y optar por productos transparentes y sostenibles en el tiempo" si se necesita pedir dinero para adquirir una propiedad. Mientras tanto, la compra al contado sigue siendo la opción mayoritaria entre las personas que compran una vivienda en Castellón. Dos terceras partes de las transacciones inmobiliarias se hacen sin pasar por el banco, muchas de ellas protagonizadas por inversores.

Los precios de la vivienda en Castellón son más baratos que en el resto de la Comunitat y en las grandes ciudades españolas, pero esto no evita que haya muchas personas sin posibilidad de independizarse. Desde Adicae hacen un llamamiento a la reflexión sobre el actual modelo. En la provincia también se da la estrategia de los inversores, que "desplazan progresivamente a los consumidores que buscan acceder a una vivienda como residencia habitual. Desde nuestra perspectiva, esta dinámica plantea riesgos claros", y hay riesgo de un desequilibrio estructural.