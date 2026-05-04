La infrafinanciación golpea a Castellón y el PP acusa al Gobierno de “asfixia”

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha denunciado este lunes la “infrafinanciación” que, según el partido, sufre la provincia de Castellón por parte del Gobierno de España, una situación que ya ha provocado que las administraciones locales dejen de ingresar 20,7 millones de euros. El total acumulado desde el último presupuesto, en 2023, supera ya los 250 millones de euros.

Aguilella ha asegurado que estos fondos, procedentes de impuestos como el IRPF y el IVA, “deberían estar en servicios e inversiones para mejorar la vida de las personas”, y ha anunciado la puesta en marcha de una “alianza institucional” desde ayuntamientos, Diputación y otros cargos del Partido Popular para exigir la actualización inmediata de las entregas a cuenta conforme a la recaudación real y la población.

El dirigente popular ha criticado que los municipios estén recibiendo “el mismo dinero que en 2023”, y ha instado a los alcaldes del PSOE a sumarse a esta reclamación, advirtiendo de que “su negativa es incomprensible”.

Además, el secretario general ha estado acompañado de los portavoces del PP en Vila-real, la Vall d'Uixó, l'Alcora, Cabanes, Altura, Vilafamés, Sant Mateu, Bejís y Teresa. Según ha afirmado: "Este castigo afecta a toda la provincia y debemos estar comprometidos con la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos".

Impacto en municipios

Distintos representantes del PP han detallado el impacto económico en sus localidades. El concejal en Vila-real, Adrián Casabó, ha señalado que solo en abril el municipio ha dejado de ingresar 352.000 euros, con una deuda acumulada desde 2023 de 12,3 millones. "Queremos que el PSOE pague lo que debe, porque mientras el alcalde calla, los vecinos pierden", ha asegurado contundentemente.

En la Vall d’Uixó, el edil Herminio Serra ha cifrado en cerca de 8 millones los ingresos no percibidos en su municipio, denunciando una situación de “asfixia fiscal y económica”. Ha reconocido que en 2026 son 200.000 euros menos ingresados en abril y 550.000 en estos cuatro primeros meses del año.

Por su parte, el regidor de l’Alcora, Javier Peris, ha situado en 2,2 millones la deuda acumulada en su localidad, elevando a 155.000 euros de deuda en este año. "Invitamos a Samuel Falomir a que deje de arrodillarse, se levante y luche por lo que los alcorinos merecen", ha dicho. En Cabanes, la concejala Lucía García ha apuntado que en 2026 la localidad ha dejado de percibir 61.000 euros, superando los 600.000 desde 2023. "Pedimos que se defiendan los derechos de nuestros vecinos por parte de quien gobierna el ayuntamiento. Es así de sencillo", ha manifestado la regidora.

Por otro lado, otros municipios también han expuesto cifras concretas: Altura acumula cerca de 800.000 euros, según Carlos Punter; Sant Mateu, 390.000 euros, según Vicente Pascual; Vilafamés 330.000 euros, según Marisa Torlà; Bejís, 71.000 euros, según Laura Gómez; y Teresa, 65.000 euros, según Francisco Javier Mengual.

Críticas al gobierno

Los representantes populares han coincidido en exigir al Gobierno central que “pague lo que debe”, al tiempo que han puesto en valor la gestión de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, ambas gobernadas por el PP.

En este sentido, han destacado inversiones en servicios sociales, educación, infraestructuras y proyectos locales, como la financiación de escuelas infantiles, polígonos industriales o instalaciones deportivas.

Balance global

La situación, según el PPCS, no solo afecta a los municipios, sino que también está tensionando a la Diputación de Castellón, que ha dejado de ingresar 3,3 millones de euros solo en abril, cerca de 9,3 millones en lo que va de año y acumula una deuda de 130 millones. Del mismo modo, advierten de que la infrafinanciación “castiga” a la Generalitat Valenciana, con 163 millones menos en abril, 423 millones menos en el acumulado anual, un déficit estructural de 1.800 millones al año y una deuda que ya supera los 40.000 millones de euros.

Como respuesta, el partido ha anunciado la presentación de mociones en todos los ayuntamientos y en la Diputación, así como el envío de una carta formal para exigir la actualización de las cuantías conforme a la recaudación real del Estado.