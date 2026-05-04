Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad

Era miércoles 4 de mayo de 1938 -se cumplen hoy por tanto 88 años-; y amaneció nublado. Castelló, como muchas otras ciudades por aquel entonces, mostraba el rostro cansado de una ciudad que había aprendido a vivir con la guerra.

Carteles que invitaban al optimismo y a la resistencia orlaban sus calles, mezclados con bandos que regulaban las situaciones de bombardeo o el uso de alimentos y materiales estratégicos para el esfuerzo de guerra, y rara era la plaza o avenida que no estaba tachonada de montones de tierra extraída durante la construcción de los refugios contra bombardeos.

Cartel ubicado en la Calle Trinidad de Castelló en el año 1938. / Mediterráneo

Estas montañitas de tierra se habían ido multiplicando por las calles de Castellón desde que el crucero Baleares hubiese bombardeado la ciudad desde la costa el 23 de marzo del año anterior, convirtiéndose en parte del paisaje y en lugar improvisado de juegos para muchos niños de la ciudad.

El del Baleares fue el primero de muchos bombardeos que habían dejado sus cicatrices en forma de casas destruidas y montones de escombros por todo el centro de Castellón. Desde entonces, y conforme el péndulo de la guerra se había ido aproximando a nuestra provincia, estos se habían vuelto más frecuentes y virulentos. Quince llevaban ya en lo que iba de año.

Imagen aérea de los bombardeos en Castelló en 1938. / Mediterráneo

En nuestros cielos era ya habitual la aviación legionaria italiana. Operando desde las islas Baleares, se aproximaban a la costa y, usando el Mijares como eje, habían fijado en varias ocasiones Castellón como objetivo de sus bombas. En esa siniestra tarea se les habían sumado recientemente, en apoyo a la ofensiva que avanzaba por la provincia, los alemanes de la Legión Cóndor.

Para mayo de 1938, el frente se situaba a escasos cincuenta kilómetros al norte de la capital de la Plana. El día 15 de abril, el ejército de Franco había llegado al mar Mediterráneo en Vinaròs, partiendo la zona republicana en dos y, en una decisión que aún hoy crea debate, había lanzado sus tropas al sur, en dirección a Valencia. Peñíscola había caído el día 20; Alcalà de Xivert le seguiría el 23 y, a día de hoy, se luchaba en el interior de la provincia y en las estribaciones de la sierra de Irta.

La presencia de Castellón en la inmediata retaguardia había ocasionado que la actividad aérea sobre los cielos de la Plana hubiese aumentado drásticamente en las últimas semanas, siendo bombardeada de manera continuada los días 1, 2 y 3 de abril, y volviendo de nuevo a ser atacada el 19 y el 25 del mismo mes, día en el cual la Legión Cóndor se había empleado a fondo.

Abril dejaba tras de sí más de setenta víctimas mortales y un largo balance de destrucción visible en más de un centenar de casas y edificios, entre ellos la estación de tren y el hospital provincial.

Así llegó el 4 de mayo de 1938, un miércoles que amaneció nublado y que se convertiría en un hito en esa campaña de bombardeos, siendo el día en el que Castellón sufriría un mayor castigo. A priori, que el cielo estuviese encapotado podría ser motivo de optimismo, ya que, en función de las condiciones atmosféricas, esto podía limitar o detener completamente la actividad aérea. Sin embargo, no fue así.

Destrozos en la Ronda Magdalena de Castelló. / Mediterráneo

Cerca del mediodía, soldados del cuerpo de carabineros apostados en observación en el campanario de la concatedral divisaron siluetas de aparatos acercándose por el norte y dieron la voz de alarma, activando la sirena que avisaba a la población para que corriera a alguno de los refugios ubicados por toda la ciudad.

Unos veinte aparatos, entre bombarderos alemanes Heinkel 111 y cazas de escolta Bf 109, se aproximaron a la ciudad desde Coves de Vinromà, atacando en su avance la carretera que las unía. Una vez llegaron al núcleo urbano, soltaron unas 120 bombas, algunas de ellas de 250 kilos. Estas cayeron por el centro, siendo alcanzados, entre otros edificios, la estación de tren, que ya había sufrido daños el mes anterior, la plaza de toros y el parque Ribalta, cuyo templete de música voló por los aires.

Una vez terminó el bombardeo, soldados pertenecientes a los batallones de obras y fortificaciones iniciaron las labores de desescombro, mientras miembros de la Cruz Roja atendían a los heridos. El cielo finalmente rompió en lluvia, mientras la gente iba poco a poco abandonando los refugios e intentando volver a la normalidad.

Con las últimas horas de la tarde llegó el verdadero golpe. Como cuervos atravesando la tempestad, unos cuarenta aviones alemanes, volando bajo la lluvia, volvieron a tomar los cielos de Castellón, liberando una cantidad aún mayor de bombas que en su ataque de la mañana.

Una vez finalizada su labor, dejaron tras de sí una ciudad devastada. Sesenta y cuatro calles habían sufrido impactos, 151 casas se encontraban casi completamente destruidas y 139 habían sufrido daños. A lo anterior había que sumar también el palacio de la Diputación, la escuela Francesc Ferrer y el cuartel de carabineros —antigua comisaría de la ronda Magdalena—, que sufrió daños de bastante importancia.

Los trabajos de desescombro se extenderían durante más de dos semanas, aunque serían de poco alivio, ya que Castellón volvería a ser objetivo de las bombas el día 14 y el 19, y de nuevo el 25 y el 26…

Piloto de la Legión Cóndor inmortalizándose en la Calle Poeta Gimerà de Castelló. / Mediterráneo

Castellón sufriría 44 bombardeos durante el conflicto, cuarenta de los cuales los realizaría el bando franquista por medio de la aviación —37— y de buques —3—, dando comienzo a los mismos el 23 de marzo de 1937 con el bombardeo naval antes mencionado del crucero Baleares. Los cuatro restantes los realizaría la aviación republicana, siendo el último el día 1 de enero de 1939, cuando aparatos Tupolev SB-2 “Katiuska” bombardearon el Grao de Castellón.

Aunque no hay cifras exactas, se estima que esos bombardeos, además de arrasar la ciudad, se llevaron las vidas de unas 160 personas, 24 de las cuales eran de muy corta edad.

Estos días se cumple el aniversario de aquel terrible bombardeo y, aunque desde entonces Castellón ha cambiado mucho de aspecto, todavía quedan algunas pistas de lo que aquí ocurrió. Unas más evidentes, como el refugio de la plaza Tetuán; otras más sutiles, pero aún visibles para el ojo curioso, que puede intentar descubrir algunas en las calles Enmedio, San Félix o Juan de la Cierva, en forma de pequeñas marcas de impactos en fachadas o mobiliario urbano que sirven para no olvidar que, a pesar de los años transcurridos, un día la guerra estuvo aquí.

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*Ángel Sánchez Setién es un apasionado de la historia y gestiona el popular grupo de Facebook ‘Castellón durante la guerra civil 1936-39’