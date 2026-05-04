La inversión pública en Castellón cae un 25,9% en el inicio de 2026, muy lejos de Alicante y Valencia

Se confirman los temores de los primeros compases del año, y Castellón ya experimenta un 2026 de descensos en lo que se refiere a inversiones de obra pública. Transcurrido ya el primer trimestre, el dinero destinado por las administraciones a infraestructuras y obra civil se queda en 35,32 millones de euros, lo que supone un retroceso del 25,9% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra destinada a la provincia contrasta con el resto de territorios de la Comunitat: Alicante ya suma 187 millones, y Valencia ronda los 223.

Por administraciones, de nuevo es la estatal la que menos dinero destina a Castellón, con apenas 1,1 millones de euros en tres meses. No hay mucha diferencia si se compara con la Generalitat, que suma 8,46 millones de euros en el mismo periodo. En ambos casos, tanto el Gobierno central como el autonómico no tienen presupuestos aprobados para el presente año. Tal y como ya informó Mediterráneo, el Estado ya plantea elaborar las cuentas de 2027, y dejar así otro año en blanco; mientras que la Generalitat aún no ha presentado las suyas.

El peso de los ayuntamientos

Son los ayuntamientos los que salvan los números de la obra pública en Castellón. Tanto consistorios como la Diputación destinaron en el primer trimestre 25,74 millones de euros. Casi uno de cada cuatro euros destinados.