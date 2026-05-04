Parón eólico en Castellón: 17 años sin parques nuevos y planes millonarios en ‘stand by’

La energía eólica transforma la fuerza del viento en electricidad, pero en Castellón el problema es que a esta fuente de energía renovable le falta aire. En 2025 España sumó 1.600 megavatios (MW) de potencia eólica gracias a la instalación de 275 aerogeneradores, aunque en la provincia el balance es cero. Lo peor de todo es que el año pasado no fue una excepción. En 2024 ocurrió lo mismo. También en 2023. Y en 2022.... Castellón lleva 17 años sin sumar ni un solo megavatio y hay al menos media docena de proyectos millonarios, cuya ejecución en muchos casos debería haber empezado hace dos años, y de los que nada se sabe.

De los 16 parques eólicos activos con los que cuenta la provincia (todos están en Els Ports y el Alto Palancia y forman parte de la primera fase del Plan Eólico Valenciano que data el 2001) el último en entrar en funcionamiento fue Alto Palancia III, en Barracas y Viver. Lo hizo en noviembre del 2009, fecha en la que la promotora Acciona puso en marcha 16 aerogeneradores con una capacidad para generar 32 MW. Desde entonces, la sequía más absoluta.

En el conjunto de la Comunitat el panorama no es mucho mejor. Desde el 2020, fecha en la que se instaló el último parque eólico (en concreto, en Cofrentes), el territorio valenciano mantiene 1.243 MW de potencia instalada, una cifra que además representa apenas la mitad de lo que se proyectó en el Plan Eólico Valenciano, que preveía unos 2.800 MW.

La parálisis es total (con la fotovoltaica ocurre lo contrario y Castellón vive un boom de plantas) y de los nuevos parques eólicos proyectados desde hace años nada se conoce. Las iniciativas más ambiciosos son los siete parques que a finales del 2021 anunció la empresa Med Wind Energy (filial de Acciona) en Els Ports. Entre todos sumaban una inversión superior a los 152 millones de euros.

¿57 generadoers en Els Ports?

Esos siete nuevos parques (Cabrillas II, Ariello III, Torre Miró III, Torre miró IV, Muela de la Todolella II, Manzanera II y Muela de la Todolella III) estaba previsto que alcanzaran los 196,65 MW, que captarían 57 generadores, a 3,45 MW cada uno, de más altura (en algunos casos más del triple de altos que el Fadrí de Castelló) y mucho más potentes. Gracias a esos aerogeneradores, que se levantarían en Morella, la Todolella, Vilafranca, Ares, Castellfort, Portell, Forcall, Olocau del Rey , la Mata y Sorita, se pretendía cubrir el 3% de la demanda de energía eléctrica de la Comunitat y abastecer el consumo de 140.000 hogares por año, así como evitar la emisión a la atmósfera de unas 530.000 toneladas de CO2 al año.

Las obras de algunos de los nuevos parques de Acciona tenían que haber comenzado entre finales del 2023 y principios de 2024, pero aquellas fechas nunca se cumplieron y, a día de hoy, ninguno está en construcción.

Además de los siete parques de Med Wind, la compañía Capital Energy anunció a finales del 2020 la inversión de más de 70 millones de euros en dos parques eólicos en la provincia: uno en Tírig y otro en la Salzadella. Se trata de Sabatera y Barcella (entre los dos sumaban una potencia de 125 MW ) y la intención de la compañía promotora era empezar a desarrollarlos a lo largo del 2021. Hoy, cinco años después, tampoco se sabe nada de esos dos proyectos.

Peor suerte corrió el parque eólico Caseta del Pintor, en Alcalà de Xivert y les Coves de Vinromà. La Conselleria emitió hace un año una declaración de impacto ambiental desfavorable para un proyecto que preveía seis aerogeneradores de 6 MW de potencia unitaria (en total 36 MW) en estas dos localidades.

A la vista del frenazo que sufre la energía eólica en la Comunitat, el Consell quiere reformular el plan del 2001. De hecho, la dirección General de Energía trabaja ya en una modificación normativa para dejar sin efecto una de las patas del Plan Eólico actualmente en vigor: un mapa que limita las zonas en las que está permitido instalar nuevas plantas. El objetivo es igualar los requisitos para la eólica a los de las plantas fotovoltaicas para que la Comunitat llegue a los 4.000 MW de potencia.