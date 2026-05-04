¿Qué pasa con los viajes de verano en Castellón?

Aunque se lo piensen dos veces, en especial el destino, los castellonenses tienen ganas de viajar este verano. Lo notan las agencias de viajes de la provincia, que experimentan un buen ritmo de reservas para la temporada alta y esperan que todavía se acelere más una vez superado el puente de mayo, a pesar del contexto de incertidumbre global vigente.

Apenas una de cada diez personas quiere quedarse en casa este verano, según la nueva edición del Barómetro de Vacaciones 2026 de Europ Assistance e Ipsos. Un estudio que refleja que los conflictos armados rebajan el interés por viajar al extranjero del 71% de los encuestados. «Aunque está un poco la incertidumbre, se está recuperando la demanda. No es el ritmo del año pasado, pero ya se va vendiendo bien la temporada de verano», apunta el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Castellón y responsable de Viajes Tirado, Diego Tirado.

De hecho, el representante de los establecimientos hace una llamada a la «tranquilidad» a la hora de reservar. «Somos los primeros interesados en que no pase nada, tanto las agencias como el resto del sector», indica, refiriéndose a la existencia de seguros para atender posibles contratiempos.

Más flexibilidad

De hecho, algunas agencias, sobre todo las más grandes, se han lanzado a ofrecer una mayor flexibilidad a la hora de cancelar o facilidades adicionales de pago, con financiación a plazos sin intereses, para tratar de incentivar la demanda ante las dudas por el contexto actual.

¿Y dónde se está viajando? «En verano Europa, las islas, los cruceros e incluso Estados Unidos, en general, o Nueva York se piden mucho desde Castellón», concreta Tirado sobre los planes viajeros de los residentes en la provincia.

A ello, el representante de las agencias, suma puntos como China, Vietnam o Tailandia, «aunque ahora se buscan opciones de vuelos evitando escalas en Oriente Medio, en puntos como Emiratos, que antes eran muy frecuentes y ahora se opta más por puntos como Estambul».

«Los precios, a pesar de todo, no se han disparado mucho, veremos si continúa así en los próximos meses», valora Tirado sobre la vertiente económica, que cada vez cobra más importancia a la hora de reservar debido al nuevo repunte de la inflación.