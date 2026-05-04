Los precios de los combustibles aceleran las ventas de los coches enchufables en Castellón

La inestabilidad geopolítica que se vive desde el mes de marzo ha supuesto una fuerte subida del precio de los carburantes. En Castellón, el gasóleo costaba 1,38 euros el litro de media en enero, mientras que ahora está en 1,76, y en el pasado mes hubo surtidores que rozaron los dos euros. La gasolina experimentó un crecimiento similar al pasar de 1,45 euros al inicio del año a los 1,66 en marzo.

Este fuerte incremento, que sufren sobre todo quienes necesitan utilizar su vehículo particular con frecuencia por motivos laborales, impulsó una serie de medidas anticrisis del Gobierno, con la rebaja de impuestos para los carburantes. Pese a ello, se detecta cómo aquellos que se plantean comprar un coche nuevo piensan, cada vez más, en hacerse con un modelo electrificado. Una idea cada vez más extendida, al ser más barato cargar las baterías que usar carburantes.

Crecen los coches electrificados

Los datos de matriculaciones de abril muestran que el segmento de híbridos enchufables creció un 121,88% respecto al mismo mes de 2025, con un total de 142 unidades. También avanza el número de vehículos eléctricos puros, con 77 altas y una subida del 35,09%. Si se toma como referencia el acumulado del primer cuatrimestre del año, los eléctricos puros crecen hasta 360 unidades, un 14,65% más; mientras que los híbridos enchufables se disparan un 96,48%, con 199 ejemplares.

Si se observan las cifras totales, que incluyen también a los vehículos de gasolina y diésel, de enero a abril se matricularon 4.655 en la provincia, lo que supone un 12,11% más. Mientras se produce este ascenso, las ventas de gasolina retroceden un 20,48%, y las de diésel, un 38,34%. La actual crisis energética puede ser la puntilla para los coches de gasóleo, en el pasado dominadores absolutos del mercado, y que ahora tienen un carburante más caro que la gasolina.

Cambio de tendencia en el mercado

En cambio, en abril hubo un descenso de ventas del 9,33% en la provincia. Algo que se atribuye al frenazo en el canal de los vehículos para alquiler, puesto que los coches para particulares avanzaron un 27,57%.

Desde el sector mencionan que la actividad en los concesionarios irá a más. Tania Puche, de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios en España (Ganvam), valora que el precio medio de los vehículos "se contiene por la presión competitiva que ejercen las nuevas marcas y que provoca el aumento de los descuentos y el esfuerzo promocional del resto de distribuidores para poder seguir siendo atractivos para los compradores". Una dinámica que también se traslada a las soluciones de financiación que ofrecen las diferentes marcas.