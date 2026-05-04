El PSPV-PSOE reclama una Diputación de Castelló más humana centrada en servicios sociales y salud mental

El PSPV-PSOE propone un cambio de rumbo en la Diputación de Castelló para que la institución “tenga rostro humano” y sitúe en el centro la defensa de los servicios sociales, la salud mental y la igualdad de oportunidades en toda la provincia, destinando a estas prioridades los recursos que ahora se gestionan de manera discrecional.

La diputada socialista Merche Galí ha denunciado que “estamos ante una Diputación sin conexión con el territorio ni con los problemas reales de la gente, que mira hacia otro lado cuando se le habla de soledad no deseada, de adolescentes con problemas emocionales, de violencia machista o de desigualdades cotidianas, como ha quedado plasmado en los presupuestos provinciales de 2026”.

“Nuestra propuesta nace de una idea muy clara que nos han trasladado las asociaciones. Y no es otra que la Diputación no se preocupa lo suficiente por la salud mental de su gente, ni por los servicios sociales ni por la igualdad”, ha explicado Galí.

Para revertir esta situación, el proyecto socialista plantea una partida específica para programas de salud mental en los municipios, con especial atención a los adolescentes y a las personas mayores que sufren soledad, así como una línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan elaborar planes municipales de salud mental que coordinen recursos y agentes. “No se trata de dar lecciones desde la capital, sino de acompañar a los municipios y a las entidades sociales, dejando de lado el paternalismo que siempre le ha gustado al PP”, ha remarcado.

Al mismo tiempo, el PSPV-PSOE propone aumentar el compromiso económico de la corporación provincial con las mancomunidades que gestionan servicios sociales para que ningún municipio se quede sin ayuda domiciliaria, dependencia o programas de inclusión por falta de consignación, entre otros.

Galí ha reclamado también la redacción del segundo plan de igualdad provincial, “caducado desde hace casi un año”, y la recuperación de las partidas destinadas a Memoria Democrática y a la dignificación de las víctimas de la dictadura. “Hasta ahora, la igualdad ha sido solo un capítulo decorativo del presupuesto y eso no debería ser así, porque son recursos que acaban en la basura y que deberían estar impulsando medidas para combatir la violencia machista, la LGTBIfobia o la discriminación laboral”, ha criticado.

La diputada almassorina ha señalado que “el PSPV-PSOE tiene proyecto, y eso es precisamente lo que molesta al PP”. En este sentido, ha lamentado que “hayan despachado todas estas propuestas con un desprecio nunca visto, como si hablar de salud mental, de servicios sociales o de bienestar animal fuera una excentricidad y un lujo caro”.

“Cuando ellos ridiculizan nuestro modelo, en realidad le están diciendo a la gente que sus problemas no caben en los presupuestos de la Diputació”, ha sintetizado Merche Galí. “Nosotros hablamos de ti, de tu familia y de tu pueblo, y reivindicamos una Diputación que cuide de verdad a su gente, que esté al lado de los ayuntamientos y de las entidades que cada día trabajan en primera línea”, ha concluido.