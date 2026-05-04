Tráfico hoy en Castellón: Varios carriles cortados en diferentes puntos de la provincia
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:
Incidencias activas en Castellón por carretera
AP-7
- Moncofa (km 456-457): Carril izquierdo cortado, Obras, sentido creciente.
- Vinaròs (km 346): Carril cortado por obras, sentido creciente.
- Vinaròs (km 346): Carril cortado por obras, sentido decreciente.
- Cabanes (km 398): Carril cortado, vehículo detenido, sentido creciente.
- Santa Magdalena de Pulpis (km 375): Carril cortado, vehículo detenido, sentido decreciente.
CV-10
- Onda (km 12): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Borriol (km 23): Obstáculo fijo, sentido creciente.
CV-15
- Albocàsser - Ares del Maestrat (km 30-37): Carril izquierdo cortado, Obras, sentido creciente.
- Albocàsser - Ares del Maestrat (km 30-37): Carril izquierdo cortado, Obras, sentido decreciente.
- Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62): Carril único doble sentido, Obras, sentido creciente y decreciente.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.
A-23
- Segorbe (km 26): Carril cortado, vehículo detenido, sentido decreciente.
- Adiós al sol en Castellón: Aemet confirma un puente de mayo pasado por agua y señala los días que más lloverá
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Raquel París, directora general del aeropuerto de Castellón: 'No renunciamos a la ruta a París y aspiramos a incorporarla en un futuro
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Todos los destinos a elegir en los viajes para mayores de Castellón Sénior 2026-2027