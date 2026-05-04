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Tráfico hoy en Castellón: Varios carriles cortados en diferentes puntos de la provincia

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

La zona donde se proyecta la pasarela está situada en Onda, en la zona sur del enlace de la CV-10 con la CV-20.

La zona donde se proyecta la pasarela está situada en Onda, en la zona sur del enlace de la CV-10 con la CV-20. / Gabriel Utiel

Laura Fernández

Laura Fernández

El mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón, con datos actualizados a las 9.30 horas:

Incidencias activas en Castellón por carretera

AP-7

  • Moncofa (km 456-457)Carril izquierdo cortado, Obras, sentido creciente.
  • Vinaròs (km 346): Carril cortado por obras, sentido creciente.
  • Vinaròs (km 346): Carril cortado por obras, sentido decreciente.
  • Cabanes (km 398): Carril cortado, vehículo detenido, sentido creciente.
  • Santa Magdalena de Pulpis (km 375): Carril cortado, vehículo detenido, sentido decreciente.

CV-10

  • Onda (km 12)Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Borriol (km 23)Obstáculo fijo, sentido creciente.

CV-15

  • Albocàsser - Ares del Maestrat (km 30-37)Carril izquierdo cortado, Obras, sentido creciente.
  • Albocàsser - Ares del Maestrat (km 30-37)Carril izquierdo cortado, Obras, sentido decreciente.
  • Villafranca del Cid - Ares del Maestrat (km 59-62)Carril único doble sentido, Obras, sentido creciente y decreciente.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2 m), sentido creciente.

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A-23

  • Segorbe (km 26)Carril cortado, vehículo detenido, sentido decreciente.

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