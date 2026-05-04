Ucranianos instan boicotear a la cantante rusa Julia Lezhneva en Castellón por callar ante la guerra de Ucrania

La asociación de ucranianos de Castellón y provincia Kalyna ha pedido a las autoridades de la Generalitat valenciana que cancelen el concierto de la cantante rusa Julia Lezhneva, previsto para el 9 de mayo a las 18.30 horas en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. En caso contrario, solicitan permiso para convocar una concentración a las puertas del Auditori en señal de protesta contra la actuación de Lezhneva, por no condenar la guerra de Ucrania.

La asociación que representa a 7.000 ucranianos que viven en Castellón y provincia, la mayoría personas refugiadas que han huido de la guerra iniciada por la Federación Rusa contra Ucrania en el 2022, ha enviado solicitudes oficiales al Consulado General de Ucrania en Barcelona y al Consulado Honorario de Ucrania en Valencia, así como a la Generalitat valenciana, al Institut Valencià de Cultura y a la delegada del Consell en Castellón, exigiendo la cancelación del concierto.

No es neutralidad, es complicidad

Simbolismo de la fecha escogida / Kalyna

La soprano rusa actúa este viernes en el Auditori. / emil matveev

"Julia Lezhneva solicita ser escuchada como artista. Sin embargo, no hemos escuchado su voz cuando fue destruido el teatro de Mariúpol, donde murieron cientos de civiles, entre ellos niños. No la hemos escuchado cuando fueron asesinados más de doscientos artistas ucranianos, que nunca volverán a subirse a un escenario. No hemos oído su condena a la destrucción sistemática de la cultura ucraniana. En el contexto actual, ese silencio no es neutralidad. Es complicidad".

Una fecha simbólica

Desde Kalyna resaltan además el simbolismo de la fecha escogida para el concierto de Castellón. El 9 de mayo no es, para el Estado ruso, una conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en el sentido en que lo entiende el mundo democrático, que la recuerda el 8 de mayo como día de duelo, memoria y reconciliación entre naciones. En la tradición política del Kremlin, el 9 de mayo es el Día de la Victoria, un dispositivo ideológico que el régimen ha cultivado y amplificado hasta convertirlo en el eje de una liturgia militarista: un espectáculo anual de desfiles, armamento y retórica imperial articulado en torno a lemas como "lo podemos repetir", expresión que alude directamente a la capacidad de reproducir la violencia de la Segunda Guerra Mundial y que ha circulado profusamente desde el inicio de la agresión a Ucrania. Que una institución pública española acoja en esa fecha específica un acto protagonizado por una representante cultural de ese mismo Estado es, independientemente de las intenciones de sus organizadores, una decisión que no puede desvincularse de ese contexto.

Respuesta del IVC

Desde el Institut Valencià de Cultura han señalado que esta misma mañana han recibido la solicitud formulada por la Asociación Kalyna en relación con la anulación del concierto: "Se está estudiando y en breve se procederá a emitir la correspondiente respuesta".

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La soprano rusa también tiene previstas actuaciones en otros puntos de España, como en Barcelona el 21 de junio en el Liceu, si bien en otros países se han cancelado actuaciones, como Italia.