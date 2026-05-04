Denuncian que el Hospital de Vinaròs sigue sin plantilla propia de cardiología desde 2025

UGT Serveis Públics PV ha denunciado la falta de plantilla propia de cardiología en el Hospital Comarcal de Vinaròs, una situación que, según la organización sindical, se arrastra desde el año 2025 y afecta a todas las plazas estructurales de esta especialidad dentro del Servicio de Medicina Interna. El sindicato alerta de que esta carencia compromete la atención a pacientes con patologías cardiovasculares, consideradas una de las principales causas de mortalidad.

Sin plazas cubiertas en cardiología

La sección sindical de UGT en el Departamento de Salud de Vinaròs asegura que todas las plazas estructurales de cardiología permanecen vacantes, lo que deja al hospital sin un equipo estable para atender una especialidad clave.

Ante esta situación, la asistencia se cubre de forma parcial mediante el desplazamiento de facultativos especialistas en cardiología procedentes de otros departamentos de salud. Según detalla el sindicato, estos profesionales acuden entre dos y tres días por semana y asumen únicamente las consultas más preferentes y la atención a pacientes hospitalizados.

Consultas y pruebas pendientes

UGT sostiene que este modelo de cobertura provisional supone un “parche organizativo” que no garantiza una atención completa. La organización advierte de que las segundas visitas ordinarias y las pruebas complementarias no urgentes quedan pendientes durante un periodo incierto o incluso indefinido.

El sindicato considera que la asistencia que se está prestando a las personas enfermas es “muy limitada y arriesgada” al no existir un equipo propio y estable de cardiología en el departamento sanitario.

Riesgo de que la situación se prolongue

UGT Serveis Públics PV teme que esta falta de especialistas se prolongue en el tiempo al tratarse de un servicio de difícil cobertura. La organización alerta de que esta situación deja en una posición de indefensión a pacientes y personas usuarias del sistema sanitario público en Vinaròs y su área de influencia.

En estos momentos, el departamento permanece a la espera de la resolución del proceso de estabilización de plazas de difícil cobertura, del que depende la ocupación de las plazas básicas de cardiología.

Reclamación a la Administración sanitaria

UGT exige a la Administración sanitaria que acelere este proceso y adopte medidas extraordinarias de incentivación y fidelización profesional para dotar con carácter urgente la plantilla estructural de cardiología en el Hospital Comarcal de Vinaròs.

El sindicato insiste en que no puede normalizarse que una especialidad tan sensible funcione mediante traslados puntuales de profesionales de otros departamentos, con agendas recortadas y pruebas diferidas “sine die”.