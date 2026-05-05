Reconocimiento
Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano de 2026: todas las novedades
La provincia suma dos distinciones a arenales, así como otra a un puerto y un centro azul
Castellón ha vuelto a acreditar un año más la calidad de sus playas al recibir 36 banderas azules que ondearán durante este verano del 2026 y que pondrán en valor la limpieza de sus aguas, el buen estado de la arena o los servicios ofrecidos a los vecinos y turistas.
La provincia, en esta nueva edición, suma dos distintivos en las playas, según el listado hecho público este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y el Ministerio de Turismo. En concreto, la novedad se sitúa, por un lado, en el arenal del Pla de la Torre de Almassora y, por otro, en el Serradal de Castelló, que logra recuperar la bandera después de años sin poder lucirla.
Espai Natura y Las Fuentes
En cuanto a los cambios en los centros azules, se incorpora al listado el Espai Natura de Torreblanca, mientras que también consigue volver a ondear la bandera azul el puerto de Las Fuentes de Alcalà de Xivert.
El resto de playas de la provincia se mantienen sin modificaciones en cuanto a las distinciones. Benicàssim vuelve a ser, una vez más, la población con más banderas azules, con un total de cinco en las playas dels Terrers, Heliòpolis, l'Almadrava, Torre de Sant Vicent y Voramar. Le siguen de cerca Orpesa y Moncofa, con cuatro galardones azules.
Las banderas azules
Alcalà de Xivert
- Del Carregador
- Del Moro
- La Romana
- Manyetes
- Puerto Las Fuentes
Almassora
- Benafeli
- Pla de la Torre
Almenara
- Casablanca
Benicarló
- La Caracola
- Morrongo
Benicàssim
- Dels Terrers
- Heliópolis
- L'Almadrava
- Torre de Sant Vicent
- Voramar
Burriana
- El Grao
- L'Arenal
- Malvarrosa
Castelló de la Plana
- Gurugú
- Pinar
- Serradal
- Centro azul Biblioteca del Mar
Moncofa
- Grao
- L’Estanyol
- Masbó
- Pedra Roja
Montanejos
- Fuente de los Baños
Orpesa
- La Conxa
- Les Amplaries
- Morro de Gos
- Plagetes de Bellver
- Puerto deportivo de Orpesa
Peñíscola
- Nord
- Centro azul Museu de la Mar
Torreblanca
- Nord
- Torrenostra
- Centro azul Espai Natura
Vinaròs
- Fora Forat
- Fortí
Xilxes
- El Cerezo
- Les Cases
- Centro azul Aula del Mar
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