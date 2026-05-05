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Reconocimiento

Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano de 2026: todas las novedades

La provincia suma dos distinciones a arenales, así como otra a un puerto y un centro azul

Visitantes y vecinos en la playa de Benicàssim en imagen de archivo.

Visitantes y vecinos en la playa de Benicàssim en imagen de archivo. / KMY ROS

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Castellón ha vuelto a acreditar un año más la calidad de sus playas al recibir 36 banderas azules que ondearán durante este verano del 2026 y que pondrán en valor la limpieza de sus aguas, el buen estado de la arena o los servicios ofrecidos a los vecinos y turistas.

La provincia, en esta nueva edición, suma dos distintivos en las playas, según el listado hecho público este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y el Ministerio de Turismo. En concreto, la novedad se sitúa, por un lado, en el arenal del Pla de la Torre de Almassora y, por otro, en el Serradal de Castelló, que logra recuperar la bandera después de años sin poder lucirla.

Espai Natura y Las Fuentes

En cuanto a los cambios en los centros azules, se incorpora al listado el Espai Natura de Torreblanca, mientras que también consigue volver a ondear la bandera azul el puerto de Las Fuentes de Alcalà de Xivert.

El resto de playas de la provincia se mantienen sin modificaciones en cuanto a las distinciones. Benicàssim vuelve a ser, una vez más, la población con más banderas azules, con un total de cinco en las playas dels Terrers, Heliòpolis, l'Almadrava, Torre de Sant Vicent y Voramar. Le siguen de cerca Orpesa y Moncofa, con cuatro galardones azules.

Banderas azules de Castellón en 2026

Banderas azules de Castellón en 2026 / MEDITERRÁNEO

Las banderas azules

Alcalà de Xivert

  • Del Carregador
  • Del Moro
  • La Romana
  • Manyetes
  • Puerto Las Fuentes

Almassora

  • Benafeli
  • Pla de la Torre

Almenara

  • Casablanca

Benicarló

  • La Caracola
  • Morrongo

Benicàssim

  • Dels Terrers
  • Heliópolis
  • L'Almadrava
  • Torre de Sant Vicent
  • Voramar

Burriana

  • El Grao
  • L'Arenal
  • Malvarrosa

Castelló de la Plana

  • Gurugú
  • Pinar
  • Serradal
  • Centro azul Biblioteca del Mar

Moncofa

  • Grao
  • L’Estanyol
  • Masbó
  • Pedra Roja

Montanejos

  • Fuente de los Baños

Orpesa

  • La Conxa
  • Les Amplaries
  • Morro de Gos
  • Plagetes de Bellver
  • Puerto deportivo de Orpesa

Peñíscola

  • Nord
  • Centro azul Museu de la Mar

Torreblanca

  • Nord
  • Torrenostra
  • Centro azul Espai Natura

Vinaròs

  • Fora Forat
  • Fortí

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