Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano de 2026: todas las novedades

Castellón ha vuelto a acreditar un año más la calidad de sus playas al recibir 36 banderas azules que ondearán durante este verano del 2026 y que pondrán en valor la limpieza de sus aguas, el buen estado de la arena o los servicios ofrecidos a los vecinos y turistas.

La provincia, en esta nueva edición, suma dos distintivos en las playas, según el listado hecho público este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y el Ministerio de Turismo. En concreto, la novedad se sitúa, por un lado, en el arenal del Pla de la Torre de Almassora y, por otro, en el Serradal de Castelló, que logra recuperar la bandera después de años sin poder lucirla.

Espai Natura y Las Fuentes

En cuanto a los cambios en los centros azules, se incorpora al listado el Espai Natura de Torreblanca, mientras que también consigue volver a ondear la bandera azul el puerto de Las Fuentes de Alcalà de Xivert.

El resto de playas de la provincia se mantienen sin modificaciones en cuanto a las distinciones. Benicàssim vuelve a ser, una vez más, la población con más banderas azules, con un total de cinco en las playas dels Terrers, Heliòpolis, l'Almadrava, Torre de Sant Vicent y Voramar. Le siguen de cerca Orpesa y Moncofa, con cuatro galardones azules.

Banderas azules de Castellón en 2026 / MEDITERRÁNEO

Las banderas azules

Alcalà de Xivert

Del Carregador

Del Moro

La Romana

Manyetes

Puerto Las Fuentes

Almassora

Benafeli

Pla de la Torre

Almenara

Casablanca

Benicarló

La Caracola

Morrongo

Benicàssim

Dels Terrers

Heliópolis

L'Almadrava

Torre de Sant Vicent

Voramar

Burriana

El Grao

L'Arenal

Malvarrosa

Castelló de la Plana

Gurugú

Pinar

Serradal

Centro azul Biblioteca del Mar

Moncofa

Grao

L’Estanyol

Masbó

Pedra Roja

Montanejos

Fuente de los Baños

Orpesa

La Conxa

Les Amplaries

Morro de Gos

Plagetes de Bellver

Puerto deportivo de Orpesa

Peñíscola

Nord

Centro azul Museu de la Mar

Torreblanca

Nord

Torrenostra

Centro azul Espai Natura

Vinaròs

Fora Forat

Fortí

Xilxes