Belly painting: El vientre de mamás de Castellón se convierte en un lienzo para alumnos de Bachillerato en el día de la matrona /

El departamento de salud de Castellón ha conmemorado este martes el día mundial de la matrona con la celebración de un taller de belly painting. En él han colaborado estudiantes del Bachillerato de Artes de los institutos Sos Baynat y Joan Baptista Porcar, las matronas de Atención Primaria del departamento de salud de Castellón y mujeres embarazadas, con el propósito de aportales una experiencia positiva.

Tal y como ha explicado Ruth Blasco, matrona de Atención Primaria del departamento de salud de Castellón, "iniciamos este proyecto hace cuatro años junto con el alumnado de bachillerato artístico del IES Sos Baynat, gracias a la implicación de su jefa de departamento, Lledó Queral. Desde hace dos años, también contamos con la participación del alumnado del IES Porcar, liderado por su jefa de departamento, Mónica López".

El Belly Painting, o maquillaje corporal para embarazadas, indica, "es una forma de arte que utiliza el vientre de la futura mamá como lienzo. Se trata de una experiencia única y muy especial, una manera bonita de ensalzar la barriga durante el embarazo y de crear un recuerdo emotivo y duradero de esta etapa", explica Blasco.

Cada edición se realiza en los propios centros educativos: en el caso del IES Sos Baynat, la actividad tiene lugar en el gimnasio, mientras que en el IES Porcar se desarrolla en el salón de actos.

Según explica Blasco, "cada vez existe más evidencia de que el bebé percibe el estado emocional de su madre. Las emociones maternas generan la liberación de hormonas que llegan al feto a través de la placenta. En este sentido, el Belly Painting favorece un estado de relajación, bienestar y tranquilidad en la gestante, que también se transmite al bebé, potenciado además por el acompañamiento de música relajante. Además, el hecho de compartir esta experiencia con otras mujeres en la misma etapa genera un importante beneficio emocional y social. A esto se suma la estimulación sensorial que percibe el bebé a través del suave contacto de los pinceles sobre el abdomen.

La preparación

Semanas antes del evento, las matronas facilitan a las gestantes un formulario para conocer sus gustos y preferencias, de modo que el alumnado pueda preparar previamente los diseños. También se solicita el consentimiento para la toma de imágenes, ya que el día del taller se realiza una relatoría fotográfica del proceso por parte del propio alumnado. Previamente, los estudiantes se presentan a las futuras madres, de manera que el día de la actividad ya conocen a la persona que realizará el diseño. Todo ello contribuye a generar un ambiente cercano, creativo y muy enriquecedor, convirtiendo la experiencia en algo especialmente bonito y gratificante tanto para las gestantes como para el alumnado.

Asistentes

En la cita han participado 41 mujeres embarazadas de los centros de salud Columbretes, Barranquet, Fernando el Católico, Rafalafena, Raval Universitari, Sequiol, Palleter, Pintor Sorolla, Gran Vía, 9 d'Octubre, Grao, San Agustín, Borriol, Almassora, Benicàssim, Benlloch, Coves de Vinromà, Vall d'Alba, l'Alcora, Torreblanca y Oropesa.

Noticias relacionadas

Al taller ha acudido Graciela Alcaide, directora de Enfermería de Atención Primaria, que ha podido comprobar los beneficios de esta iniciativa y los diferentes diseños elegidos por las madres a base de paisajes naturales, mascotas o motivos infantiles, entre otros.