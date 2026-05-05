Castellón desafía a la crisis de Oriente Medio y gana 42 empleos al día en abril

Puede ser por la inercia de los buenos datos de los meses anteriores o por factores coyunturales como la Semana Santa y el inicio de la campaña turística, pero los números del empleo de Castellón siguen siendo positivos, pese a la enorme incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas, con Oriente Medio como epicentro. El paro ha bajado en abril en 158 personas, con lo que la cifra total de desempleados en la provincia se queda en 31.261. Son 1.560 menos que hace un año.

El periodo vacacional de la Semana Santa y la reapertura de hoteles con la llegada de la primavera llaman la atención, con una reducción del paro en el sector servicios de 248 personas. También hay 36 desempleados menos en industria, y se reduce la lista en la construcción en 10 trabajadores. En cambio, el final de la campaña citrícola se nota con 21 parados más. La categoría de personas sin empleo anterior es la que presenta un peor comportamiento en el pasado mes, con 115 demandantes más.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del paro en Castellón a lo largo del tiempo.

Afiliación al alza, pero a menor ritmo

Este panorama se ve refrendado con los datos de afiliación a la Seguridad Social. Castellón ha sumado 1.259 cotizantes en abril, lo que se traduce en 42 empleos nuevos cada día. Supone un aumento del 0,48% mensual. La variación anual es de 7.565 nuevos cotizantes (+2,93%).

Pese a las buenas cifras, Castellón evoluciona a un ritmo menor que el resto de territorios. El paro se reduce en un 0,5% en abril, mientras que la Comunitat lo hace prácticamente el doble (-0,84%). La media nacional es mucho más positiva, al bajar un 2,59% en apenas un mes. Algo que también ocurre con los datos anuales. Castellón baja un buen 4,75% en los 12 últimos meses, pero la Comunitat desciende un 5,48%, y a nivel estatal se queda en un 6,20% menos.

Variación por sectores. / Mediterráneo

Contratos indefinidos y señales de prudencia

Algo parecido ocurre con la afiliación, que crece más en el conjunto autonómico y nacional en abril. En cambio, Castellón mejora sus cifras de cotizantes en un 2,93%, menos que el 3,48% de la Comunitat pero más que el 2,40% estatal. A diferencia de España, donde se superan las cifras históricas de afiliación, Castellón no supera este techo en abril.

En lo referente a las contrataciones, de nuevo Castellón tiene un predominio de las incorporaciones indefinidas, con 6.777 firmas y un 54,31% del total. Un balance positivo, más si se tiene en cuenta que en Semana Santa suele haber muchos contratos eventuales.

Comparativa con los datos estatales. / Mediterráneo

Valoraciones de patronal, Generalitat y sindicatos

A la hora de hacer valoraciones, la secretaria general de la patronal autonómica (CEV), Inmaculada García, destaca "una lectura en general positiva" tanto por la rebaja del desempleo como por el aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Pese a ello, "hay algunos elementos que invitan a la prudencia", como "la subida del paro entre las personas que no han tenido un empleo anterior, algo que no está ocurriendo en el conjunto de España". También observa que, con los datos de la reciente EPA del primer trimestre del año y del PIB, "ya se empiezan a ver señales de cierta ralentización de la economía". Por eso, piden "reforzar un entorno de estabilidad y confianza que anime a las empresas a invertir y que permita seguir creando empleo de forma sostenida".

Desde la Generalitat, la vicepresidenta primera, Susana Camarero, resaltó que la Comunitat continúa registrando una evolución positiva del mercado laboral, y que la valenciana es la segunda autonomía donde más baja el paro este año, tras Andalucía. "Nuevamente las cifras de paro son positivas para nuestra autonomía, lo que demuestra que en la Comunitat Valenciana se están haciendo las cosas bien", señaló.

El efecto de la estacionalidad

El secretario general de UGT en Castellón, Vicente Chiva, menciona que de nuevo baja el paro, "aunque con una cantidad poco significativa", y destaca la estacionalidad de algunas actividades emblemáticas de la provincia. "Sube en agricultura y ahora empujará fuerte el turismo", mientras espera que la industria siga bien, "si la guerra lo permite".

Desde CCOO hablan de "datos positivos que reflejan una tendencia favorable a la creación de empleo, a pesar de la situación internacional con la guerra de Irán”, aunque puntualiza que “los posibles efectos derivados de este conflicto no se notan a día de hoy en los datos de empleo y del mercado de trabajo”.