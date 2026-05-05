La Diputación de Castellón activa 140.000 € en ayudas para mejorar la atención de las asociaciones de jubilados

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha las ayudas, dotadas con 140.000 euros, para mejorar la atención y los servicios de las asociaciones de jubilados y pensionistas de la provincia.

La institución provincial ha impulsado esta nueva convocatoria centrada en la implementación de servicios y programas, así como la adquisición de equipamiento por parte de las entidades castellonenses. “Los mayores son una de nuestras prioridades y con esta convocatoria reforzamos nuestro compromiso para mejorar su calidad de vida y promovemos el envejecimiento activo en nuestra provincia”, ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Según detallan desde la Diputación, la finalidad de la presente subvención es fomentar actividades que promuevan la ocupación productiva del tiempo libre, la participación social y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como incrementar su interés y capacidad para participar activamente en la comunidad. Asimismo, se persigue el mantenimiento de espacios que favorezcan las relaciones sociales de las personas mayores, contribuyendo así a la prevención de situaciones de soledad no deseada.

Servicios y equipamiento

La cuantía de la subvención se divide entre 60.000 euros para la adquisición de servicios necesarios y bienes corrientes, y 80.000 euros para gastos de inversión en equipamientos informáticos, mobiliarios, electrodomésticos y equipamiento de climatización.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha subrayado que “desde la Diputación seguimos trabajando para garantizar el bienestar social de los 135 municipios y con esta línea de ayudas contribuimos a que las asociaciones sigan siendo espacios de encuentro, participación y apoyo para nuestros mayores en toda la provincia”.

Al respecto, la diputada provincial ha incidido en que desde la Diputación de Castellón suman esfuerzos y, junto a la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas, están acercando a las entidades toda la información necesaria para que “sean conocedoras de los plazos de solicitud y la documentación acreditativa a presentar y, así, que este recurso pueda llegar al máximo de entidades posibles”, ha expresado Marisa Torlà.

Con la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el pasado sábado 2 de mayo, los interesados en concurrir en este procedimiento ya pueden presentar sus solicitudes, vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación. El plazo es de 20 días naturales a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación del extracto de la convocatoria.

Cada entidad solo podrá presentar una solicitud que deberá referirse exclusivamente a una de las líneas de subvención. Por lo que respecta a la cuantía de la subvención, no podrá superar el 100% de los gastos subvencionables de la actividad, siendo la subvención máxima por beneficiario de 3.000 euros.