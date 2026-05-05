Castellón vuelve a reducir el paro gracias al sector servicios
158 salen de las listas del desempleo en la provincia
El número de personas desempleadas en Castellón disminuyó en el mes de abril en 158, con lo que la cifra de parados en la provincia se sitúa en 31.261, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana. Ello confirma la buena dinámica en las cifras del paro que está registrando la provincia en este 2026.
Por sectores, Servicios es el que más ha contribuido a este descenso, con 248 personas, un efecto relacionado con la campaña turística de Semana Santa. También bajó el paro en Industria (-36) y Construcción (-10). Por contra, ha subido en Agricultura (21) y también entre el colectivo de personas sin empleo anterior (115).
La bajada del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es se sitúa en el 0,50%. De las 31.261 personas desempleadas en Castellón, 11.715 son hombres y 19.546, mujeres. Además, en cuanto a sectores, 902 personas pertenecen a Agricultura, 3.802 a Industria, 2-127 a Construcción, 20.801 a Servicios y 3.629 corresponden a personas sin empleo anterior.
En la Comunitat Valenciana
El paro ha bajado en 2.412 personas en abril en la Comunitat Valenciana respecto a marzo, un 0,84%, frente a la caída experimentada a nivel nacional (2,59%), hasta los 27.925 desempleados.
En comparación con el mismo mes del año anterior, en la comunidad hay 16.581 desempleados menos, un descenso del 5,48%, inferior al registrado en el conjunto de España (-6,2%), según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En el conjunto del país, abril concluyó con 2.357.044 desempleados, 62.668 menos que en marzo y 155.674 por debajo de los que había en el mismo mes de 2025.
En España, de récord
A nivel nacional, España batió en abril otro nuevo récord de empleo y superó por primera vez en su historia la simbólica cota de los 22 millones de ocupados. El mercado laboral, pese a algún que otro mes con malos registros, lleva instalado en un círculo virtuoso desde que dejó atrás el covid y el mismo cristaliza hoy en una nueva efeméride. El paro, por su parte, volvió a bajar, 18 años después, de los 2,4 millones de desempleados.
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