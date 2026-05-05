Compromís alerta de la falta estructural de especialistas en el Hospital Provincial de Castellón

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellónpone el foco en la "grave falta de especialistas" que sufre el Hospital Provincial y que está "afectando directamente a la atención sanitaria" de la ciudadanía de los municipios castellonenses.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha advertido que el reciente aumento de plazas MIR ofertadas por el Ministerio de Sanidad es "claramente insuficiente" para revertir la situación actual. “El reducido incremento en especialidades especialmente demandadas como la dermatología o la cardiología difícilmente subsanará el problema crónico de falta de facultativos en distintos territorios y, en especial, en el Hospital Provincial de Castellón”, explica.

Consecuencias visibles

Guardiola ha señalado que esta falta de profesionales ya tiene consecuencias visibles en el funcionamiento del centro: “La falta de dermatólogos y de cardiólogos se ha traducido ya en una reducción de consultas y, por tanto, urge dar solución a un problema que ya es estructural en nuestras comarcas.”

Así, el portavoz de Compromís reclamará en el Consejo de Gobierno de este miércoles la adopción de medidas urgentes y coordinadas entre administraciones para reforzar las plantillas médicas, garantizar una cobertura adecuada de las especialidades más tensionadas y asegurar una atención sanitaria digna y de calidad para la ciudadanía de Castelló.

Finalmente, los valencianistas insisten en la necesidad de un plan específico para el Provincial que permita "revertir el déficit de profesionales y evitar el deterioro progresivo de los servicios asistenciales".