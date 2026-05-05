Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Discoteca en CastellóLocal emblemático CastellóAzulejera busca personalNovedades AquaramaMuerte Seila EsenciaPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Política

Compromís alerta de la falta estructural de especialistas en el Hospital Provincial de Castellón

La coalición alerta de la afección sobre la atención sanitaria

David Guardiola, portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón.

David Guardiola, portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellónpone el foco en la "grave falta de especialistas" que sufre el Hospital Provincial y que está "afectando directamente a la atención sanitaria" de la ciudadanía de los municipios castellonenses.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha advertido que el reciente aumento de plazas MIR ofertadas por el Ministerio de Sanidad es "claramente insuficiente" para revertir la situación actual. “El reducido incremento en especialidades especialmente demandadas como la dermatología o la cardiología difícilmente subsanará el problema crónico de falta de facultativos en distintos territorios y, en especial, en el Hospital Provincial de Castellón”, explica.

Consecuencias visibles

Guardiola ha señalado que esta falta de profesionales ya tiene consecuencias visibles en el funcionamiento del centro: “La falta de dermatólogos y de cardiólogos se ha traducido ya en una reducción de consultas y, por tanto, urge dar solución a un problema que ya es estructural en nuestras comarcas.”

Así, el portavoz de Compromís reclamará en el Consejo de Gobierno de este miércoles la adopción de medidas urgentes y coordinadas entre administraciones para reforzar las plantillas médicas, garantizar una cobertura adecuada de las especialidades más tensionadas y asegurar una atención sanitaria digna y de calidad para la ciudadanía de Castelló.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, los valencianistas insisten en la necesidad de un plan específico para el Provincial que permita "revertir el déficit de profesionales y evitar el deterioro progresivo de los servicios asistenciales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  2. La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
  3. Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
  4. El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
  5. Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
  6. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
  7. Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad
  8. Más protestas en educación: el 4 de mayo, huelga en comedores escolares de Castellón

Compromís alerta de la falta estructural de especialistas en el Hospital Provincial de Castellón

Compromís alerta de la falta estructural de especialistas en el Hospital Provincial de Castellón

Plan de choque contra la plaga de jabalís: Más de 500 capturas en 4 meses en Castellón... y aun así mueren en las carreteras

Plan de choque contra la plaga de jabalís: Más de 500 capturas en 4 meses en Castellón... y aun así mueren en las carreteras

Todas las novedades de Aquarama para celebrar su 40 aniversario este verano

Todas las novedades de Aquarama para celebrar su 40 aniversario este verano

La Diputación de Castellón activa 140.000 € en ayudas para mejorar la atención de las asociaciones de jubilados

La Diputación de Castellón activa 140.000 € en ayudas para mejorar la atención de las asociaciones de jubilados

Belly painting: El vientre de mamás de Castellón se convierte en un lienzo para alumnos de Bachillerato en el día de la matrona

Belly painting: El vientre de mamás de Castellón se convierte en un lienzo para alumnos de Bachillerato en el día de la matrona

El PSPV-PSOE de Castellón acusa a Barrachina y Aguilella de "arrastrar a sus cargos locales a mentir” sobre la financiación

El PSPV-PSOE de Castellón acusa a Barrachina y Aguilella de "arrastrar a sus cargos locales a mentir” sobre la financiación

Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano: todas las novedades

Las 36 banderas azules que lucirá Castellón en las playas este verano: todas las novedades

Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987

Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
Tracking Pixel Contents