¿Cuándo dejará de llover en Castellón? Aemet pone fecha... y no será en breve
Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La del martes está siendo una jornada de lluvia en Castellón. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla por precipitaciones en el litoral norte y en el interior de la provincia.
Los acumulados, con datos actualizados a las 19.20 horas, no están siendo demasiado elevados. Albocàsser, con 19,4 litros por metro cuadrado, es el municipio donde se ha recogido más agua, seguido de Rossell (17,6) y Vilar de Canes (15,8). Sin embargo, ha habido rachas de lluvia intensa, como por ejemplo en Els Ibarsos.
La inestabilidad meteorológica está lejos de remitir. De hecho, atendiendo a las previsiones, lloverá en gran parte de la provincia durante todo lo que queda de semana a excepción del domingo.
Previsión de Aemet para Castellón
El miércoles será otra jornada lluviosa en Castellón. Atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas lloverá en casi todo el territorio provincial.
El jueves, será de nuevo durante la tarde el momento en el que las precipitaciones están prácticamente aseguradas. El viernes, también entre las 12.00 y las 18.00, las probabilidades de lluvia en la provincia oscilan entre el 70% y el 90%.
El tiempo el fin de semana
El sábado, de cumplirse las previsiones, lloverá durante la mañana y gran parte de la tarde. El domingo descenderán bastante las probabilidades de lluvia.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón:
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