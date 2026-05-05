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¿Cuándo dejará de llover en Castellón? Aemet pone fecha... y no será en breve

Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló.

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

La del martes está siendo una jornada de lluvia en Castellón. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla por precipitaciones en el litoral norte y en el interior de la provincia.

Los acumulados, con datos actualizados a las 19.20 horas, no están siendo demasiado elevados. Albocàsser, con 19,4 litros por metro cuadrado, es el municipio donde se ha recogido más agua, seguido de Rossell (17,6) y Vilar de Canes (15,8). Sin embargo, ha habido rachas de lluvia intensa, como por ejemplo en Els Ibarsos.

La inestabilidad meteorológica está lejos de remitir. De hecho, atendiendo a las previsiones, lloverá en gran parte de la provincia durante todo lo que queda de semana a excepción del domingo.

Previsión de Aemet para Castellón

El miércoles será otra jornada lluviosa en Castellón. Atendiendo al modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet, en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas lloverá en casi todo el territorio provincial.

Probabilidad de lluvia en Castellón el miércoles entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Probabilidad de lluvia en Castellón el miércoles entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

El jueves, será de nuevo durante la tarde el momento en el que las precipitaciones están prácticamente aseguradas. El viernes, también entre las 12.00 y las 18.00, las probabilidades de lluvia en la provincia oscilan entre el 70% y el 90%.

El tiempo el fin de semana

El sábado, de cumplirse las previsiones, lloverá durante la mañana y gran parte de la tarde. El domingo descenderán bastante las probabilidades de lluvia.

Noticias relacionadas

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón:

Castelló


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Segorbe


Vinaròs


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