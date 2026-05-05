Dermatología y Cardiología en el General, las primeras especialidades MIR adjudicadas en Castellón

Las especialidades de Dermatología y Cardiología han sido las dos primeras adjudicaciones en la provincia de Castellón. En concreto, las adjudicaron este lunes 278 y 426.

El presidente del colegio de médicos de Castellón, Carlos Vilar, ha explicado, sobre Dermatología, que "en toda España se han agotado las plazas de esta especialidad". Sobre ella, ha explicado que "es muy trasversal, es una especialidad médico quirúrgica muy atractiva, muy transversal, que cuenta con muchas muchas salidas, pocas guardias y muchas salidas". Es la primera vez que Dermatología supera a Cardiología, que casi siempre se cogía la primera, ha explicado. Respecto a la Cardiología, ha resaltado que atrae a los futuros MIR por las técnicas que se aprenden, la parte clínica es una especialidad muy trasversal. "Cardiología y Dermatología son buenos servicios, con gente joven válida y con ganas", ha aseverado.

Pediatría y Oncología

En el segundo día de adjudicaciones se ha iniciado a nivel nacional la asignación de plazas en el Ministerio de Sanidad a partir del número de orden 701. Así la plaza de Medicina Intensiva del General de Castellón, con el nº 744, se ha adjudicado cuando pasaba menos de un minuto y medio de las 10 de la mañana. Y unos minutos después se adjudicaba la de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría, también en el mismo centro, con el número 765.

Las siguientes plazas han correspondido a Oncología Médica del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (1.009) y Cirugía Ortopédica y Traumatología en el General de Castellón.

Incorporación

Según han informado fuentes del Hospital General de Castellón la Jornada de Bienvenida del personal residente tendrá lugar el 4 de junio y su primer día de incorporación es el 5 de junio. Por su parte, el Colegio de Médicos de Castellón dará la benvenida a los nuevos médicos el día 19 de junio con motivo del día del médico.

La formación de un médico MIR suelen prolongarse entre 4 y 5 años en función de la especialidad. Este año se ofertan 98 plazas MIR de un total de 9.276 plazas en toda España. Tradicionalmente, las últimas en demandarse son Anatomía Patológica y Familia, aunque salen muchas plazas.