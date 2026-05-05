Los directores de instituto urgen al Consell que se sienten a negociar ante la huelga: cada euro invertido en educación da 3 de retorno

El presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Castellón, Valencia y Alicante, Toni González Picornell, ha pedido a la Conselleria de Educación que reconsidere su situación y se siente a negociar, ante la convocatoria de huelga indefinida que plantea la Plataforma per l'Ensenyament Públic de la Comunitat. Una convocatoria que, según reconoce, plantea incertidumbre y problemas organizativos a los centros en la recta final del curso, ya que, además, hacía 20 años que no se planteaba una huelga indefinida y para muchos va a ser la primera de estas características que deben gestionar.

Los directores están a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días y todavía no han recibido instrucciones sobre los servicios mínimos, más allá de los relativos a la huelga de comedor.

Ha dicho compartir el argumentario de la huelga y ha apelado a que cualquier inversión económica realizada en educación, tanto en infraestructuras, como en más recursos redunda en beneficio de la sociedad, porque los estudios prueban que cada euro invertido en educación da a largo plazo 3 euros de beneficio a la sociedad. Ha señalado que aunque los dos puntos de partida son bastante diferenciados, se sienten a debatir para firmar un pacto, aunque sea temporal y a corto plazo para poder seguir adelante todo lo que queda de cara a fin de curso y plantear una planificación de trabajo a más largo plazo. Ha recordado además que la huelga tiene el apoyo social, de los colectivos de padres, estudiantes por lo que ha apelado a dejar de lado las diferencias.