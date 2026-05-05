Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones

La Conselleria de Educación ha dado marcha atrás y ha decidido rebajar los servicios mínimos para la huelga indefinida de profesores que arrancará el próximo lunes tras su intento de impedir a todos los docentes de segundo de Bachillerato a secundar la convocatoria. Ahora, ha anunciado a los sindicatos que solo obligará al profesorado a estar presente en las evaluaciones del último curso de instituto para garantizar la Selectividad a los alumnos.

La propuesta trasladada este martes, horas después de haber anunciado un primer planteamiento que ha desatado protestas en toda la provincia de Alicante, también ha sido rechazada el comité de huelga al considerar que, indirectamente, se está obligando al profesorado a interrumpir la huelga no solo para acudir a los centros educativos a hacer las pruebas del tercer trimestre u otras actividades, sino también a poner las notas, lo que implicará, además, la corrección de los exámenes y de trabajos para poder evaluar a los estudiantes.

"El comité de huelga rechaza igualmente la estrategia de la conselleria de querer aparentar que ha cedido a la presión cuando realmente ya tenían preparada la segunda propuesta que rebaja la barbaridad inicial de obligar a todo el profesorado de segundo de Bachillerato a estar trabajando todo el horario durante toda la huelga indefinida", ha denunciado la plataforma reivindicativa integrada por STEPV, CSIF, CCOO y UGT.

De cualquier forma, la conselleria tiene todavía que remitir, previsiblemente este miércoles, un borrador definitivo con la propuesta nueva a los sindicatos, que también han anunciado que será impugnada "inmediatamente".

"Nosotros hemos escuchado su posición y hemos hecho una contrapropuesta. Ir a esa evaluación y garantizar que todo el alumnado de segundo de Bachillerato tenga su calificación y pueda ir a la prueba de la EVAU", ha destacado el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, al término de la reunión. No obstante, también ha matizado que la negociación "está abierta y viva" .

Hemos escuchado su posición y hemos hecho una contrapropuesta para que el alumnado pueda ir a la EVAU Pablo Ortega — Director general de Personal Docente

Alumnos de instituto en un examen, en imagen de archivo / ISABEL RAMON

Otro intento para desactivar la huelga

Y es que, durante el encuentro para abordar los servicios mínimos que deberán de atender a los alumnos a partir del lunes, el comité de huelga también propuesto a Educación que se persone en la mediación convocada por el Tribunal de Arbitraje Laboral para intentar llegar a un acuerdo y desactivar el conflicto.

Para ello, los sindicatos han puesto como condición que la Administración autonómica negocie en la mesa sectorial convocada para jueves (para abordar la reducción de la burocracia) todas las reivindicaciones que han exigido y que Educación ha cuantificado en más de 2.400 millones de euros anuales de presupuesto, una cifra que ve inasumible para las cuentas autonómicas.

El comité de huelga pide a Educación que se persone en Tribunal de Arbitraje Laboral

Ante esta petición, el representante autonómico ha reiterado el mensaje que la consellera de Educación, Carmen Ortí, no deja de repetir: "Nuestra voluntad es negociar, negociar y negociar". Sin embargo, las organizaciones sindicales están exigiendo propuestas concretas y reales para frenar un paro sin precedentes que pasan, entre otras medidas, por cobrar 500 euros brutos más al mes; una drástica bajada de ratios de hasta un 43 %; la recuperación del refuerzo de las plantillas previsto en 2023, junto a la creación de 2.000 plazas nuevas; sustituciones inmediatas de las bajas; la climatización de todos los centros en un plazo de dos años; finalizar el Plan Edificant, entre otras mejoras laborales.

Noticias relacionadas

Estos días, tras la convocatoria del paro docente, el departamento autonómico se ha limitado a decir que presentará la propuesta "en cuanto la situación financiera lo permita" y que está trabajando intensamente con la Conselleria de Hacienda.