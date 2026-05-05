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Frenazo del turismo internacional en el arranque de año en Castellón

La llegada de visitantes a la provincia y su gasto retrocede en el primer trimestre

Dos turistas, en una imagen de archivo.

Dos turistas, en una imagen de archivo. / EP

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

El sector turístico de Castellón persigue desde hace tiempo la internacionalización, tanto para crecer como para alargar la temporada. La provincia viene experimentando avances en este sentido, si bien el arranque del 2026 deja un frenazo en seco, pues caen tanto los visitantes extranjeros como su gasto.

Así lo reflejan los datos publicados este martes por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), que cifran el desembolso de los foráneos en suelo castellonense durante el primer trimestre del 2026 en 70 millones de euros, un 38,5% menos que el año anterior.

En pleno contexto de incertidumbre

De igual manera se resiente la llegada de extranjeros a Castellón, que el organismo autonómico fija en 66.342, lo que supone un descenso del 18,3% interanual. Dicho retroceso coincide con un momento marcado por el estallido de la incertidumbre internacional, ante el comienzo de la guerra en Irán a finales del mes de febrero.

Con ello, el gasto medio por persona efectuado por los visitantes foráneos durante sus estancias en la provincia queda en 1.055,14 euros. Asimismo, cabe destacar que la provincia viene de batir un récord de impacto económico del turismo internacional en el 2025, con 613 millones de euros en global.

Máximo en la Comunitat

Más favorables son los datos del arranque de año a nivel de la Comunitat Valenciana, donde el gasto de los visitantes internacionales alcanzó en marzo los 1.188 millones de euros, un 6,7 % más que el año anterior, y el mejor dato de toda la serie histórica. Si se observa el acumulado trimestral, el balance se eleva a 2.872 millones de euros, cifra que supone un aumento del 4,7% con respecto al mismo periodo del pasado año.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado estos resultados, ya que “confirman un nuevo máximo histórico del turismo internacional y consolidan a la Comunitat Valenciana como uno de los destinos más demandados”.

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Asimismo, Cano ha subrayado que “el crecimiento en gasto total refleja el avance hacia un modelo turístico más competitivo y de mayor valor añadido”, y ha asegurado que “desde el Consell continuaremos trabajando para reforzar la promoción en mercados internacionales y apoyar al sector, con el objetivo de mantener esta evolución positiva a lo largo de todo el año”.

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