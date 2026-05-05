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Un local emblemático de 85 años de Castellón afronta una nueva etapa con energías renovables y accesibilidad

Las mejoras que se ejecutan han contado con la ayuda de fondos europeos Feder

Nuevo paso para reabrir el mítico restaurante J Zamora

Nuevo paso para reabrir el mítico restaurante J Zamora

Gabriel Utiel

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Avances técnicos de calado para un inmueble que lleva una trayectoria de 85 años. La Autoridad Portuaria de Castellón ha destinado 408.385,70 euros a la rehabilitación de este local, mediante la adopción de medidas de mejora de su eficiencia energética, optimizar la distribución de los espacios e incorporar soluciones sostenibles y energías renovables. También se ha incluido una mejora integral de la accesibilidad del edificio.

El espacio es el histórico Comedor de Obreros, que en su última etapa fue el restaurante J. Zamora. Las obras que se ejecutan en estos momentos se han desarrollado gracias a la financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del programa POPE.

Rehabilitación de un edificio histórico

Según destacan desde el puerto de Castellón, "el inmueble constituye un elemento destacado del patrimonio histórico y social del puerto, vinculado a su memoria productiva. La actuación permitirá poner en valor esta edificación mediante una intervención integral", con el objetivo de "transformar el inmueble en un restaurante de vanguardia y un espacio que contribuya a dinamizar la zona lúdica del recinto portuario".

En este sentido, el último consejo de administración ha adjudicado la gestión del local a la empresa J. Zamora & Guindilla Gestión, S.L. El presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, destaca que esta intervención se suma a las actuaciones realizadas en la Plaza del Mar, contribuyendo a consolidar el puerto como "un punto neurálgico para el disfrute de vecinos y visitantes". Según el presidente, el recinto reafirma así su posición como "un puerto de oportunidades, un espacio donde se combinan la cultura, el ocio y la gastronomía", reforzando el vínculo puerto-ciudad y atrayendo nuevas inversiones que generen empleo y valor añadido a la provincia de Castellón.

Nuevo uso para el antiguo J. Zamora

El proyecto contempla una renovación completa del edificio, actuando principalmente sobre la planta baja y las cubiertas, incluyendo la modernización de instalaciones, la mejora de las condiciones de habitabilidad y la adaptación a la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y salubridad. Esta intervención permitirá su futura puesta en servicio como restaurante en condiciones plenamente actualizadas.

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Tras la finalización de las obras se procederán a los preparativos de la reapertura, prevista para este verano.

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