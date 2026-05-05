Todas las novedades de Aquarama para celebrar su 40 aniversario este verano

Aquarama, el parque acuático de Benicàssim y uno de los grandes referentes del ocio familiar en la Comunitat Valenciana, inicia esta temporada una nueva etapa marcada por varios hitos clave: el rebranding de la marca, la celebración de su 40 aniversario, el lanzamiento de una nueva página web y la activación de la venta de entradas online.

La renovación de la identidad corporativa supone un paso adelante en la evolución de Aquarama, alineando su imagen con los valores que han definido al parque a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria: diversión, confianza, cercanía y una experiencia pensada para disfrutar en familia.

El nuevo rebranding refuerza su posicionamiento como un espacio donde pequeños y adultos pueden divertirse y disfrutar de las zonas de descanso para relajarse con total tranquilidad en un parque en el que cada detalle está pensado para ofrecer la experiencia más exclusiva a los visitantes. La nueva imagen impregnará cada rincón del recinto, que también abrirá sus puertas cargado de novedades.

En línea con esta evolución de marca, Aquarama presenta también una nueva página web, más visual, dinámica e intuitiva, diseñada para mejorar la experiencia del usuario desde el primer contacto con el parque. La nueva plataforma agiliza el proceso de compra de entradas y ofrece una información más clara y accesible sobre atracciones, servicios y novedades, adaptándose a los hábitos digitales actuales y reforzando la relación del parque con sus visitantes antes, durante y después de la visita.

Acceso principal al parque acuático Aquarama. / Mediterráneo

Este 40 aniversario consolida a Aquarama como uno de los parques acuáticos con mayor trayectoria del arco mediterráneo, habiendo acompañado a varias generaciones de familias y visitantes. Un aniversario que no solo mira al pasado, sino que sirve de impulso para seguir innovando y mejorando la experiencia global del visitante. Aquellos visitantes que cumplan cuatro décadas de vida como el parque tendrán una sorpresa que se desvelará próximamente.

Activación de la venta de entradas

La nueva temporada arranca también con la activación de la venta de entradas online, a través de la nueva web, con un 15% de descuento. Esta novedad permite planificar la visita con antelación y disfrutar de la experiencia Aquarama con mayor comodidad y tranquilidad, ya que se pueden adquirir pases diarios hasta fin de temporada.

Además, la venta anticipada lo convierte en una opción de regalo diferente y con valor emocional, pensada para compartir tiempo en familia y crear recuerdos duraderos. Los usuarios podrán adquirir a través de la web el pack Bartola, que incluye una entrada y un peluche de Bartola, la mítica estrella del parque, que se envía al domicilio en una caja de edición limitada.

Regalar Aquarama es regalar diversión, desconexión y momentos compartidos en un entorno seguro, cuidado y pensado para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los adultos.

Con estas novedades, Aquarama afronta la nueva temporada reafirmando su compromiso con la excelencia, la seguridad y la diversión, y consolidándose como un destino imprescindible del ocio estival en el Mediterráneo.