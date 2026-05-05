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Orti, consellera de Educación: "Nos interesa y preocupa el profesorado de la pública"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, defiende la inversión realizada y remarca la importancia de las mesas negociadoras ante los sindicatos

Vídeo: Declaraciones de Isabel Moñux, de stepv

Vídeo: Declaraciones de Isabel Moñux, de stepv

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha afirmado este martes a su llegada al Ayuntamiento de Castelló para reunirse con la alcaldesa, Begoña Carrasco, ante los representantes sindicales del sector de la educación, que a la conselleria les interesa y les preocupa el profesorado de la pública. Ante las reivindicaciones del sector y la convocatoria de huelga indefinida a partir del 11 de mayo, Ortí les ha comentado si conocían lo que se ha hecho y la inversión. Estos le han propuesto a la consellera reunirse tras el encuentro con Carrasco, pero Ortí ha remarcado que en el sistema regulado dice que las negociaciones se lleven a cabo en las mesas negociadoras. Los sindicatos le han destacado que está demorando las negociaciones y le han reprochado su falta de talante. "Nuestro talante queda claro y ya habéis hecho dos huelgas y no me dejáis respirar", ha finalizado Ortí.

Representantes sindicales a la puerta del Ayuntamiento, esperando a la consellera de Educación.

Representantes sindicales a la puerta del Ayuntamiento, esperando a la consellera de Educación. / Paloma Aguilar

Los sindicatos han convocado este martes concentraciones en la puerta de los centros educativos en señal de protesta por los servicios mínimos aprobados por Conselleria durante la huelga, que consideran "abusivos".

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