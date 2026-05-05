Plan de choque contra la plaga de jabalís: Más de 500 capturas en 4 meses en Castellón... y aun así mueren en las carreteras

El plan de choque iniciado el pasado mes de enero para controlar la superpoblación de jabalís ante los casos de peste porcina detectados en Cataluña se ha saldado con más de 500 cerdos salvajes capturados en cuatro meses, según datos facilitados por la Conselleria de Medio Ambiente. Y a pesar de las capturas, los accidentes con jabalís se siguen sucediendo. La semana pasada, entre Benicàssim y Castelló en la N-340 este rotativo contabilizó tres jabalís muertos en distintos puntos kilométricos. El año pasado se estimó en 42.700 ejemplares la población de jabalís en Castellón.

En concreto, son 521 los contabilizados desde el 1 de enero al 30 de abril en la provincia de Castellón, de los que 59 han sido capturados por jaulas y 462 abatidos. No obstante, es Valencia la provincia que ha registrado mejores resultados (825), mientras que en Alicante han sido 496.

Plan Progresivo

Los datos han ido aumentando de forma progresiva en todas las provincias debido a que el plan de choque se ha ido desplegando en fases. En enero y gran parte de febrero los únicos ejemplares contabilizados eran los cazados con incentivos. Pero a finales de este mes comenzó la segunda fase que se ha notado en marzo y, en especial, en abril cuando ya han sido instaladas jaulas en todas las zonas.

Ayudas de 40 euros

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana puso en marcha el 1 de enero del 2026 el plan de choque para reducir la sobrepoblación de jabalí en el marco de actuaciones para evitar la expansión de la peste porcina africana. La novedad es la transferencia de fondos por cada jabalí abatido a los cotos de caza con un presupuesto total es de 6 millones de euros.

El plan implica ayudas directas a los titulares de los cotos de caza, con 40 € por cada pieza cazada y retirada del medio natural ya que en este dispositivo se incluye la gestión del cadáver.

16 rutas de recogida

La empresa pública VAERSA es la encargada del servicio de recogida de los animales cazados. En las primeras semanas se ha ido desplegando el dispositivo y ahora ya hay en marcha 16 rutas de recogida de jabalíes con 85 puntos de recogida. Además, se han habilitado un servicio de recogida los domingos por la tarde con el fin de favorecer la recogida tras las cacerías de los fines de semana.

Jaulas Trampa

De forma paralela, en febrero el plan de choque incorpora una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional.

Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública VAERSA. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria, que afectan a 155 municipios donde no se pueden llevar a cabo con facilidad las medidas anteriores.