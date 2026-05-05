Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987

Un total de 36 playas de la provincia de Castellón lucirán durante el verano de 2026 una bandera azul como acreditación de sus servicios o conservación, según el listado hecho público este martes por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Uno de esos arenales, sin embargo, se sitúa en una privilegiada posición, al ser uno de los pocos que conserva el galardón desde el 1987.

La provincia se cuela, de esta forma, en el selecto club que apenas comparten siete playas y dos puertos deportivos de todo el mundo, que son los que mantienen de forma consecutiva la bandera desde entonces.

En el caso castellonense, se trata de la playa El Carregador, ubicada en Alcalà de Xivert. En concreto, se localiza en el núcelo de Alcossebre, siendo una de las más amplias de la zona. Destaca por contar con dunas de arena fina, gran diversidad botánica y una singular belleza. Además, está adaptada para personas con movilidad reducida, lo que facilita su accesibilidad a todos los públicos.

La Comunitat Valenciana, líder

La Comunitat Valenciana copa una gran parte de este listado, pues los otros seis arenales que no han perdido nunca la bandera se encuentran en Alicante (playa Sant Joan), Calp (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar) y Gandía (playa Nord). Solo única se sitúa fuera de la autonomía, la playa Bastiagueiro de Oleiros (Galicia)

En cuanto a los puertos más distinguidos históricamente, son el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico Calp, ambos de nuevo ubicados en la Comunitat, lo que evidencia la riqueza del litoral del territorio.