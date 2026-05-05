Medalla de bronce en porno y más fieles que la media: el mapa del sexo en Castellón en 2026

Castellón aparece en el nuevo Estudio sobre Hábitos Sexuales en España 2026 como una de las provincias con mayor consumo de pornografía del país. Según el informe elaborado por Diversual.com a partir de 5.414 encuestas realizadas a personas de entre 18 y más de 60 años, la provincia registra una media de 9,3 días al mes viendo contenido pornográfico, muy por encima de la media nacional, situada en 6,9 días mensuales.

El dato coloca a Castellón entre las provincias más destacadas en este apartado, solo por detrás de Huesca, que lidera el ranking con 9,6 días al mes, y La Rioja, con 9,5. Por debajo quedan territorios como Tarragona, con 8,9, o Girona y Salamanca, ambas con 8,8 días al mes. En el extremo contrario se sitúa Segovia, con apenas 3,6 días de media.

El informe también refleja una importante diferencia por género en el consumo de pornografía. De media, los hombres encuestados ven pornografía 9,8 días al mes, frente a los 2,5 días registrados entre las mujeres.

Castellón, cerca de la media en frecuencia sexual

En cuanto a la frecuencia de relaciones sexuales con otra persona, Castellón se sitúa en una posición intermedia. La provincia registra una media de 6,0 días al mes, una cifra prácticamente alineada con el promedio español, que es de 5,9 días mensuales.

Frecuencia por provincias de relaciones sexuales al mes. / Diversual

A nivel estatal, Lleida es la provincia donde más días al mes se mantienen relaciones sexuales, con 7,2, mientras que Salamanca aparece como la provincia con menor frecuencia, con 4,2 días al mes.

Sin embargo, donde Castellón saca pecho es en la satisfacción:

Tasa de orgasmos en Castellón: 81,0%

Media nacional: 79,3%

Este dato es especialmente relevante en un contexto nacional donde todavía existe una brecha de género: mientras que los hombres alcanzan el orgasmo el 88% de las veces, las mujeres lo hacen en un 66,5%.

Atlas News

El estudio señala que Salamanca es la provincia donde más se alcanza el orgasmo en pareja, con un 87,5%, mientras que Zamora registra el porcentaje más bajo, con un 69,2%.

En el capítulo de la infidelidad, Castellón también queda por debajo de la media española. El 28,2% de las personas encuestadas en la provincia reconoce haber sido infiel al menos una vez en una relación estable, frente al 31,7% del conjunto nacional. La provincia con mayor porcentaje es Burgos, con un 52,2%, mientras que Cuenca aparece como la menos infiel, con un 16,1%.

La fantasía más común en Castellón: hacer un trío

El estudio también pregunta por las fantasías sexuales. En el conjunto de España, la más repetida es hacer un trío, elegida por el 58,9% de las personas encuestadas. En Castellón, esta también aparece como la fantasía predominante.

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A nivel nacional, esta fantasía lidera en 39 provincias, entre ellas Palencia, Soria o Ávila. El informe detalla además diferencias por género: entre los hombres, hacer un trío es la fantasía más frecuente; entre las mujeres, la opción más repetida es ser dominadas sexualmente, seguida precisamente de hacer un trío.