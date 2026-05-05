El PSPV-PSOE de Castellón acusa a Barrachina y Aguilella de "arrastrar a sus cargos locales a mentir” sobre la financiación

El PSPV-PSOE de Castellón ha acusado al Partido Popular de Marta Barrachina y Salvador Aguilella de "arrastrar a sus cargos locales a una campaña sin ninguna credibilidad” sobre la financiación municipal y autonómica, con un mensaje “incómodo incluso para los alcaldes, alcaldesas y portavoces populares, que después no saben cómo salir del paso en los plenos cuando las cifras que el PP oculta dejan claro que sus municipios están recibiendo más dinero que nunca del Gobierno de España”.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha afirmado que el Partido Popular “se ha instalado, por desgracia para la democracia, en una forma de hacer política basada en repetir una mentira muchas veces, aunque no tenga ni un papel detrás”, en referencia a la supuesta deuda que “cada día inflan más sin enseñar ningún aval técnico”. “Sencillamente, porque no existe”, ha insistido.

"Actúan contra los intereses de Castellón"

Falomir ha criticado que “los mismos que aquí se rasgan las vestiduras hablando de los municipios, después en Madrid actúan contra los intereses de Castellón y de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, ha recordado que la reforma del sistema de financiación planteada por el Gobierno de España es “la mejor oportunidad en años” para que la Comunitat Valenciana se sitúe entre los territorios con más recursos por habitante y disponga de mayor capacidad para sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales, la inversión pública y las políticas que mejoran la vida de la gente.

Sin embargo, ha criticado que la posición del PP sea exactamente la contraria a la que pregona en Castellón. “En lugar de defender esos recursos, los diputados de Castellón en el Congreso se dedican a desprestigiar la reforma y a bloquear las herramientas que permitirían ampliar los ingresos de las administraciones públicas, también de los ayuntamientos”, ha denunciado. “Hablan mucho aquí delante de los micrófonos, malgastando los recursos públicos, pero allí donde se vota el dinero se colocan siempre en el lado contrario. Están tomando el pelo a la gente y dejando en evidencia a sus propios cargos locales”.

"Circo del engaño"

Para el PSPV-PSOE, el PP “ha convertido la financiación en un circo del engaño, con ruedas de prensa, performances y titulares manipulados”. En este sentido, ha advertido que esta actitud “es insultante porque tratan a la gente como si no tuviera criterio, y esa es su cultura política”.

“Un partido que aspira a gobernar debería tener más rigor y menos desvergüenza. Si tan seguros están de lo que dicen, que enseñen los informes que avalan sus cifras. Y, si no, confirmaremos de nuevo que estamos ante una campaña ‘salchichera’ pagada también con dinero público. Lo que necesita Castellón es una buena financiación, y con el PP, visto lo visto, nunca la tendremos”, ha concluido.