El 'timo' de la carne de cerdo: el ganadero pierde dinero y en el supermercado cuesta cada vez más

El porcino es el rey de la ganadería de Castellón. Y los datos así lo avalan: casi 450 explotaciones repartidas por toda la geografía provincial, 630.085 cerdos y 9.085 toneladas en canal de ganado sacrificado muestran el poderío de una actividad que es vital en municipios como Morella, les Coves de Vinromà o Vall d'alba. Sin embargo, este sector se encuentra en una encrucijada. En los últimos dos años, el precio que percibe el productor por un kilo de carne no ha dejado de bajar, mientras que en los supermercados ha ocurrido todo lo contrario, hasta el punto de que el consumidor paga en estos momentos un 7% más que en abril del 2024.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha publicado este martes un estudio en el que analiza la evolución de los precios de la carne de cerdo entre abril de 2024 y abril de 2026 a través del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) y la conclusión es clara: en todo este tiempo el dinero que el productor ingresa por un kilo de carne se ha desplomado un 28,9%, aunque el consumidor paga un 6,9% más.

En abril de 2024, y siempre según el informe de Coag, el precio en origen (es decir, lo que recibía el ganadero por cada kilo de cerdo) era de 1,83 €/kg. El precio en destino (lo que pagaba el consumidor en el supermercado), era de 6,45 €/kg. La diferencia entre ambos, ascendía a 3,52 euros por kilo, con una diferencia porcentual entre el campo y la mesa del 252%.

Dos años después, la situación ha cambiado radicalmente y de forma opuesta para cada extremo de la cadena. El ganadero cobra ahora 1,30 €/kg, un 28,9% menos que en abril de 2024. El consumidor, sin embargo, paga 6,90 €/kg en el supermercado, un 6,9% más que hace dos años, el precio más alto registrado en toda la serie histórica analizada. El diferencial entre granja y supermercado ha escalado hasta los 5,31 euros por kilo y el margen IPOD se sitúa en el 431%.

Diferencia de precio de la carne de cerdoi entre la granja y el supermercado. / Coag

Para Coag los datos evidencian que la bajada del precio en origen no se ha trasladado en ningún momento al consumidor. "Ha ocurrido todo lo contrario, Mientras el ganadero venía sufriendo una caída continuada de sus ingresos a lo largo de 2025 y principios de 2026, el precio en el supermercado no solo se mantenía estable, sino que seguía subiendo, marcando su máximo histórico en abril de 2026", explican mientras insisten en que esta evolución "supone una transferencia neta de rentas desde el productor hacia la cadena de distribución e industria cárnica".

La organización denuncia que tanto los ganaderos como los consumidores salen claramente perjudicados del incremento de la diferencia de precios de la granja a la mesa. "Los primeros siguen cobrando por debajo de lo que percibían hace dos años, con una subida de costes por el impacto de la Guerra en Irán. Las familias tampoco se benefician de una bajada de precios en origen que, según todos los parámetros del mercado, debería haberse trasladado al lineal", añaden.

Desde Coag reclaman al Ministerio de Agricultura, en especial del director General de Alimentación, José Miguel Herrero, la actualización y publicación de los estudios de cadena de valor y costes de los alimentos básicos más consumidos. “En el caso del porcino, el último estudio publicado por el MAPA data de 2013, con datos totalmente obsoletos de márgenes y costes de cada eslabón", describen. “No es una petición menor. Es precisamente, una forma de fortalecer la transparencia desde lo público. Sin embargo, esos estudios dejaron de realizarse. Y con ello, el Estado dejó de ofrecer una referencia clara y accesible sobre cómo evolucionan los precios a lo largo de la cadena. Es una dejación de funciones negligente”, remarca Andoni García, responsable de Cadena Alimentaria de Coag.