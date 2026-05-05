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Tráfico hoy en Castellón: las incidencias en carretera

Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT

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Laura Fernández

Laura Fernández

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias en Castellón por carretera

AP-7

  • Peñíscola (km 366)Obstáculo fijo, sentido creciente.
  • Alquerías del niño perdido (km 445-446): Obras, sentido creciente. Carril derecho cortado por obras.
  • Torreblanca (km 394-393): Obras, sentido decreciente. Carril derecho cortado por obras.
  • Peñíscola (km 366-365): Obras, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado por obras.

CV-10

  • Cabanes (km 46)Accidente, sentido decreciente.

CV-20

  • Montanejos (km 54)Obstáculo fijo, sentido creciente.

N-340

  • Nules (km 954 - 955)Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

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CV-188

  • L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
  • L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.

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