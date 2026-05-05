Tráfico hoy en Castellón: las incidencias en carretera
Todas las alertas registradas hoy en base a los datos de la DGT
Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:
Incidencias en Castellón por carretera
AP-7
- Peñíscola (km 366): Obstáculo fijo, sentido creciente.
- Alquerías del niño perdido (km 445-446): Obras, sentido creciente. Carril derecho cortado por obras.
- Torreblanca (km 394-393): Obras, sentido decreciente. Carril derecho cortado por obras.
- Peñíscola (km 366-365): Obras, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado por obras.
CV-10
- Cabanes (km 46): Accidente, sentido decreciente.
CV-20
- Montanejos (km 54): Obstáculo fijo, sentido creciente.
N-340
- Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.
CV-188
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido creciente. Arcén derecho cortado por obras.
- L'Alcora - Onda (km 2): Obras, sentido decreciente. Arcén derecho cortado por obras.
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