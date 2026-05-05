Tráfico hoy en Castellón: las incidencias en carretera

Con datos actualizados a las 9.30 horas, el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT) registra varias incidencias de tráfico en distintos puntos de la red viaria de Castellón:

Incidencias en Castellón por carretera

AP-7

Peñíscola (km 366) : Obstáculo fijo, sentido creciente .

: Obstáculo fijo, sentido . Alquerías del niño perdido (km 445-446) : Obras, sentido creciente . Carril derecho cortado por obras.

: Obras, sentido . Carril derecho cortado por obras. Torreblanca (km 394-393) : Obras, sentido decreciente . Carril derecho cortado por obras.

: Obras, sentido . Carril derecho cortado por obras. Peñíscola (km 366-365): Obras, sentido decreciente. Carril izquierdo cortado por obras.

CV-10

Cabanes (km 46): Accidente, sentido decreciente.

CV-20

Montanejos (km 54): Obstáculo fijo, sentido creciente.

N-340

Nules (km 954 - 955): Límite temporal de anchura por obras (2m), sentido creciente.

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CV-188