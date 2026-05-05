El videoanálisis de Miguel Agost | Aeropuerto con aviones

El redactor jefe de El Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona sobre la evolución del Aeropuerto de Castellón en su nuevo videoanálisis, partiendo de un pasado marcado por la duda y la polémica hasta su consolidación como infraestructura en crecimiento. A través de una mirada directa, el autor plantea cómo el debate ha cambiado con el paso del tiempo y cómo el foco ya no está en su origen, sino en qué uso se hace hoy de la instalación.

El videopodcast pone el acento en el giro que ha experimentado la infraestructura, que ha pasado de ser cuestionada a convertirse en una realidad con más rutas, más pasajeros y más actividad. En este sentido, el análisis toma como referencia la entrevista a Raquel París para evidenciar el crecimiento del aeropuerto y su progresiva diversificación, no solo en el ámbito turístico, sino también en el industrial y aeroespacial.

A lo largo de la pieza, Miguel Agost introduce una idea central: hay decisiones que pueden discutirse en su origen, pero que una vez ejecutadas exigen gestión, continuidad y ambición. El videoanálisis subraya el papel de los distintos gobiernos autonómicos y provinciales, que han mantenido una línea de trabajo orientada a consolidar y hacer útil la infraestructura.

También incide en el cambio de enfoque necesario: el aeropuerto no puede entenderse únicamente como una puerta de entrada de viajeros, sino como una plataforma de oportunidad para atraer empresas, generar formación y posicionar a la provincia en el mapa.

El resultado es una reflexión que deja atrás el debate sobre su construcción y sitúa la mirada en el presente y el futuro, con una conclusión clara: el reto ya no es justificar el aeropuerto, sino decidir hasta dónde se quiere hacer crecer.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

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