El aeropuerto de Castellón prepara la llegada de 54 vuelos chárter con 11.000 austriacos

Nuevo impulso a la actividad del aeropuerto de Castellón. La infraestructura de Vilanova d'Alcolea ha cerrado una nueva operativa chárter que va a posibilitar la llegada de 11.000 turistas austriacos en 2027 y 2028 para su estancia en hoteles de Peñíscola a través de 54 vuelos.

Así lo ha confirmado la directora general de Aerocas, Raquel París, tras la reunión mantenida con los representantes de Iristour, el operador que gestiona el programa Senioren Reisen Austria, y después de que lo avanzara el Ayuntamiento de Peñíscola.

Raquel París ha manifestado su satisfacción con la programación de esta operativa, “ya que está plenamente alineada con la vocación del aeropuerto de ejercer de aliado del sector turístico de Castellón y favorecer su internacionalización, conectando con mercados turísticos emisores y facilitando así la llegada de turistas a la provincia”.

En primavera

La directora general de Aerocas también ha destacado que esta operativa “tendrá lugar en primavera, antes de la temporada alta de verano, con lo que contribuirá a la desestacionalización del sector turístico”.

En 2027, hay programados 24 vuelos, que se prolongarán durante cuatro semanas, a partir del 5 de abril. La previsión es canalizar a unos 5.000 turistas. Y en 2028, la operativa se ampliará a cinco semanas, con 30 vuelos chárter y una estimación de 6.000 turistas.

La directora general de Aerocas ha recordado que este verano el aeropuerto ha programado otra operativa chárter, promovida por Introducing Castellón, para el traslado de hasta 2.700 turistas eslovacos a hoteles de la provincia. Estos vuelos enlazarán los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre, con una frecuencia semanal.