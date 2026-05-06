Sitra, compañía del grupo castellonense Nealis experta en la transformación tecnológica del ciclo del agua para la industria, participa en un proyecto de referencia en República Dominicana, donde acaba de desarrollar un sistema integral de producción de agua ultrapura para la planta de San Pedro Bioenergy (SPBE), ubicada en San Pedro de Macorís. Esta innovadora instalación se enmarca en la ampliación de la central de cogeneración, que se ha consolidado como una de las infraestructuras energéticas más relevantes y pionera en el sector, tanto en el país como en el Caribe.

La infraestructura, desarrollada en Europa y diseñada y montada en España, se ha desplegado a través de una configuración modular, para que fuera compatible con el transporte en contenedores marítimos. Se trata de un reto que continúa con un ensamblaje final y unas interconexiones que se realizan en planta bajo la coordinación de SitA Este sistema, que forma parte del refuerzo para el incremento de la capacidad de generación eléctrica de la central, permitirá tratar hasta 3.600 metros cúbicos de agua al día.

El agua ultrapura de Sitra, presente en América Latina / Mediterráneo

Javier Donato, director de Sitra, en su valoración de este hito destaca: “Esto supone un paso más en el desarrollo tecnológico de Sitra. Nuestra experiencia en la implementación de soluciones de agua ultrapura en sectores de alta exigencia ha reforzado nuestra capacidad de ofrecer soluciones eficientes y escalables incluso fuera de nuestras fronteras, y este es el mejor ejemplo”. Por su parte, el director general de San Pedro Bioenergy ha destacado que este proyecto supone un avance estratégico para la compañía: “Este sistema consolida nuestra apuesta por la innovación, permitiéndonos operar con mayor confiabilidad y precisión, al garantizar un suministro continuo de agua ultrapura esencial para procesos críticos de generación”.

El agua ultrapura, elemento crítico para la generación de energía

En las centrales eléctricas como la de SPBE el agua se convierte en un elemento crítico para garantizar el suministro eléctrico. La alimentación de calderas de alta presión exige agua ultrapura, ya que la presencia de sales, sílice o impurezas puede provocar incrustaciones, corrosión y pérdidas de eficiencia, además de derivar en paradas no previstas. Por ello, este tipo de infraestructuras requieren tecnologías avanzadas capaces de asegurar una calidad constante y un funcionamiento continuo, con altos estándares de fiabilidad operativa. En este contexto, Sitra aporta su experiencia en el diseño e integración de sistemas de tratamiento de agua adaptados a entornos energéticos altamente exigentes, con soluciones ya presentes en proyectos internacionales de alta complejidad.

En concreto, esta instalación incorpora un proceso en varias etapas que comienza con la captación de agua de pozo, almacenada en un tanque de 2.000 metros cúbicos y sometida a un sistema de filtración para eliminar sólidos en suspensión. Posteriormente, una parte del caudal se destina a usos internos de la planta, mientras que el resto entra en un circuito de doble ósmosis inversa. Tras esta primera fase, el agua tratada se almacena para diferentes aplicaciones industriales.

La fracción destinada a alcanzar los niveles más altos de pureza pasa por una segunda etapa de tratamiento y, finalmente, por un sistema de electrodesionización (EDI), una tecnología que emplea corriente eléctrica y membranas selectivas para eliminar las sales e iones disueltos restantes. Este proceso permite producir hasta 25 metros cúbicos por hora de agua ultrapura, cifra que equivale, por ejemplo, a llenar una piscina olímpica en poco más de un día. Además, garantiza un suministro estable y continuo en una infraestructura diseñada para operar de forma automatizada las 24 horas del día.