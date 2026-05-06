La Asociación Española Contra el Cáncer espera una cuestación de récord en Castelló

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón celebrará mañana jueves, 7 de mayo, su tradicional jornada de cuestación bajo el lema “Cuando paras, nos movemos contra el cáncer”, con la que espera alcanzar cifras de participación y recaudación récord gracias al compromiso de la ciudadanía castellonense.

Para ello, la Asociación movilizará cerca de 150 voluntarios y voluntarias, incluyendo casi medio centenar de escolares, que estarán presentes tanto en la calle como en 12 mesas petitorias distribuidas por distintos puntos de Castelló durante la jornada del jueves, a las que se sumarán otras dos mesas en el distrito marítimo durante el viernes. Este año además de los centros educativos de la capital, como el Agora Lledó International School, Ramiro Izquierdo, Lope de Vega o Isabel Ferrer, se suman La Salle de L´Alcora y el IES Maestrat de Sant Mateu.

Además, a las 12.00 horas tendrá lugar en la plaza Mayor de Castellón un acto simbólico en el que participarán autoridades, socios, pacientes y sociedad en general. Una lectura coral de todos los servicios servirá para formar un panel que recordará todo lo que la Asociación promueve. También habrá un photocall al que la asociación anima a acercarse a la ciudadanía para hacerse una foto y participar en esta campaña tan especial.

Cartel promocional de la Asociación Española Contra el Cáncer. / Mediterráneo

La iniciativa de la cuestación tiene como objetivo implicar a toda la sociedad en la lucha contra el cáncer, ya que, como recuerda la entidad, frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos. “La cuestación es una oportunidad para que la ciudadanía se sume activamente al impulso de la investigación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con cáncer”, señalan desde la Asociación.

Bajo el lema de esta campaña, la Asociación continúa reforzando su compromiso con la investigación, apoyando la mayor red de investigación oncológica de España, integrada por más de 3.000 investigadores, 160 instituciones en 38 provincias y 157 millones de euros destinados a 792 proyectos en desarrollo en todo el país.

Entre sus prioridades destaca el impulso a la investigación en cánceres de baja supervivencia, como páncreas, pulmón, hígado, esófago o tumores cerebrales, a los que ya se han destinado más de 58 millones de euros en España.

Asimismo, la Asociación trabaja para garantizar que los avances científicos lleguen a todos los pacientes, vivan donde vivan, impulsa ensayos clínicos en cáncer infantil, promueve proyectos centrados en la prevención y apoya a jóvenes investigadores para que puedan desarrollar su carrera en España.

Atención integral y humanizada

La recaudación de la cuestación permite también mantener los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares, con un enfoque integral que atiende todas sus necesidades. Entre ellos se incluyen apoyo psicológico, atención social, acompañamiento, así como servicios de fisioterapia, nutrición, logopedia o el novedoso ejercicio físico oncológico.

Además, la entidad facilita ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad y cubre gastos derivados del tratamiento, como desplazamientos o alojamiento entre otros. La Asociación recuerda también la importancia de la prevención, subrayando que hasta el 40% de los casos de cáncer podrían evitarse mediante hábitos de vida saludables.

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Por todo ello desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón se anima a toda la ciudadanía a acercarse mañana a cualquiera de las mesas petitorias y colaborar en una jornada que simboliza el compromiso colectivo frente al cáncer. Cada aportación, por pequeña que sea, contribuye a seguir avanzando en investigación y a mejorar la vida de miles de personas.