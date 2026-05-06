Castellón se inunda de carteles de compraventa de coches: ¿qué dice la ley al respecto?

La compraventa de coches se ha convertido en una actividad en boga en la provincia de Castellón. Día sí y día no, los vehículos aparcados en la vía pública aparecen sembrados de anuncios en papel ofreciendo ponerlos a la venta. Sin embargo, en las últimas semanas se ha dado un paso más y estos carteles han aparecido también en el mobiliario urbano, por ejemplo, en señales de tráfico de la vía pública, como ha sucedido en Castelló y Vila-real.

La instalación de carteles de venta, alquiler o publicidad en Castellón de la Plana está regulada por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Elementos de Publicidad Visibles desde la Vía Pública.

Licencia Municipal: La colocación de carteles publicitarios, incluyendo lonas, paneles y vallas en fincas privadas visibles desde el dominio público, requiere de licencia municipal. Prohibiciones: Está prohibido fijar carteles en mobiliario urbano (farolas, semáforos, bancos), monumentos históricos, árboles o propiedades municipales sin permiso, lo cual puede conllevar sanciones. Publicidad en fachadas: La colocación de carteles en fachadas de edificios requiere la autorización expresa del propietario. Venta no sedentaria: Si los carteles están relacionados con la venta no sedentaria (mercadillos), se aplica la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria y Mercado del Grao.

Atendiendo a esta situación, este rotativo ha contactado con las autoridades locales del Ayuntamiento de Castelló y Vila-real para conocer qué medidas se han aplicado al respecto y si hay sanciones.