Castellón se inunda de carteles de compraventa de coches: ¿qué dice la ley al respecto?
Los anuncios publicitarios aparecen en diversos elementos del mobiliario urbano
La compraventa de coches se ha convertido en una actividad en boga en la provincia de Castellón. Día sí y día no, los vehículos aparcados en la vía pública aparecen sembrados de anuncios en papel ofreciendo ponerlos a la venta. Sin embargo, en las últimas semanas se ha dado un paso más y estos carteles han aparecido también en el mobiliario urbano, por ejemplo, en señales de tráfico de la vía pública, como ha sucedido en Castelló y Vila-real.
La instalación de carteles de venta, alquiler o publicidad en Castellón de la Plana está regulada por la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Elementos de Publicidad Visibles desde la Vía Pública.
- Licencia Municipal: La colocación de carteles publicitarios, incluyendo lonas, paneles y vallas en fincas privadas visibles desde el dominio público, requiere de licencia municipal.
- Prohibiciones: Está prohibido fijar carteles en mobiliario urbano (farolas, semáforos, bancos), monumentos históricos, árboles o propiedades municipales sin permiso, lo cual puede conllevar sanciones.
- Publicidad en fachadas: La colocación de carteles en fachadas de edificios requiere la autorización expresa del propietario.
- Venta no sedentaria: Si los carteles están relacionados con la venta no sedentaria (mercadillos), se aplica la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no Sedentaria y Mercado del Grao.
Atendiendo a esta situación, este rotativo ha contactado con las autoridades locales del Ayuntamiento de Castelló y Vila-real para conocer qué medidas se han aplicado al respecto y si hay sanciones.
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