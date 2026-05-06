Compromís alerta de que la banca crece en otras autonomías mientras desaparece de los pueblos de Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha denunciado este miércoles la "contradicción" de las entidades bancarias, que "mientras mantienen el proceso de cierre de cajeros y sucursales en los municipios del interior de la provincia, están anunciando la apertura de nuevas oficinas en otras autonomías".

El portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, recuerda que esta situación "no es nueva" y que el cierre de servicios financieros en los pueblos de Castellón ya ha sido objeto de denuncia reiterada en los últimos meses, afectando a municipios como Les Useres, Vistabella, Costur o Els Ibarsos, y dificultando el acceso a servicios básicos, especialmente para la población más envejecida.

Ante la oleada de cierres

En este contexto, desde Compromís consideran que las últimas decisiones del sector bancario "agravan aún más el problema" y evidencian una "falta de coherencia" en su actuación. “Resulta difícilmente explicable para la gente que vive en los pueblos pequeños de las comarcas de Castellón ver cómo las mismas entidades bancarias que están protagonizando una nueva oleada de cierres han reportado en 2025 y principios de 2026 cientos de millones de euros de beneficios y, sorprendentemente, anuncian, además, la apertura de nuevas sucursales en otras autonomías y territorios”, lamenta Guardiola.

Desde la formación señalan que esta situación "demuestra que el criterio no es la falta de rentabilidad, sino una estrategia empresarial que deja en segundo plano el territorio rural y sus necesidades". Así, el portavoz reclama que “la Diputación no puede permanecer impasible y debe activar medidas para garantizar la accesibilidad financiera de los pueblos de Castelló”.

Guardiola advierte de que este tipo de decisiones contribuyen a incrementar la brecha territorial y a acelerar la despoblación, e insiste en que las instituciones deben actuar para asegurar que la ciudadanía del interior disponga de servicios financieros básicos en condiciones de igualdad.