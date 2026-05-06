Compromís pide un billete único de transporte público para el área de Castellón

Compromís ha pedido el billete único de transporte público para el área de Castellón, según ha señalado el diputado de la formación valencianista en el Congreso, Alberto Ibáñez, a través de una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La petición defiende que la medida “debe incluir el núcleo de Cercanías de València-Castelló, el TRAM de Castelló, los diferentes autobuses interurbanos del área metropolitana de la Plana así como los servicios municipales de alquiler de bicicletas urbanas”.

Reclaman coordinación

Ibáñez ha exigido “coordinación entre las diferentes administraciones públicas, encargadas de implementar el billete único” y ha denunciado “falta de equidad territorial en la implementación de la medida, ya que solo se ha dado en las grandes conurbaciones metropolitanas”.

“La inversión en ferrocarril convencional es fundamental, pero también se debe apostar por la interoperabilidad multimodal y garantizar el derecho a la movilidad sostenible de forma cotidiana”, ha añadido Ibáñez.