Movilidad
Compromís pide un billete único de transporte público para el área de Castellón
Ibáñez insta a concentrar distintos servicios, de Cercanías al TRAM, en un mismo título
Compromís ha pedido el billete único de transporte público para el área de Castellón, según ha señalado el diputado de la formación valencianista en el Congreso, Alberto Ibáñez, a través de una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La petición defiende que la medida “debe incluir el núcleo de Cercanías de València-Castelló, el TRAM de Castelló, los diferentes autobuses interurbanos del área metropolitana de la Plana así como los servicios municipales de alquiler de bicicletas urbanas”.
Reclaman coordinación
Ibáñez ha exigido “coordinación entre las diferentes administraciones públicas, encargadas de implementar el billete único” y ha denunciado “falta de equidad territorial en la implementación de la medida, ya que solo se ha dado en las grandes conurbaciones metropolitanas”.
“La inversión en ferrocarril convencional es fundamental, pero también se debe apostar por la interoperabilidad multimodal y garantizar el derecho a la movilidad sostenible de forma cotidiana”, ha añadido Ibáñez.
- Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
- La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
- Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
- El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
- Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
- Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad