Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo templo del technoAgresión homófobaAdiós a un negocio clásicoDe Sevilla a CastellónNovedades AquaramaPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón cierra sus cuentas de 2025 en positivo

Fachada del Hospital Provincial de Castellón.

Fachada del Hospital Provincial de Castellón. / Mediterráneo

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial ha aprobado este jueves por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2025 que reflejan una evolución positiva y una adecuada planificación del gasto, según han informado fuentes del Consorcio.

Así, el Consorcio cerró 2025 con un resultado económico-patrimonial de 11 millones de euros, superior a los 8,3 millones del año anterior, lo que indica que el total de los ingresos reconocidos han superado a los gastos y ha mejorado su situación patrimonial. Este resultado se debe principalmente a una buena financiación, destacando las aportaciones de la Generalitat y la Diputación de Castellón, que han cubierto la totalidad del coste de la actividad asistencial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya hay decisión de Educación sobre la huelga indefinida y la Selectividad de 2º de Bachillerato
  2. La lluvia en Castellón va para largo: Aemet aconseja no guardar el paraguas tras el puente
  3. Aemet alerta por el riesgo de tormentas fuertes en toda la provincia de Castellón tras una tarde de granizo y lluvias torrenciales
  4. El sorteo de Lotería del Día de la Madre reparte dinero en Castellón: un segundo premio
  5. Una playa de Castellón, entre las siete del mundo con bandera azul desde 1987
  6. Un día con Ripollés: De niño del hambre a artista en libertad
  7. Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
  8. Triste aniversario en Castelló: El día en el que llovieron bombas sobre la ciudad

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón cierra sus cuentas de 2025 en positivo

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón cierra sus cuentas de 2025 en positivo

Este jueves arranca la admisión escolar en Castellón: Aumenta el número de niños en Infantil de 3 años

Este jueves arranca la admisión escolar en Castellón: Aumenta el número de niños en Infantil de 3 años

El Real Madrid vuelve a confiar en Porcelanosa para renovar su estadio

El Real Madrid vuelve a confiar en Porcelanosa para renovar su estadio

Castellón se inunda de carteles de compraventa de coches: ¿qué dice la ley al respecto?

Castellón se inunda de carteles de compraventa de coches: ¿qué dice la ley al respecto?

Padres de Castellón ante la huelga en escuelas infantiles: "No sabemos qué hacer con nuestros hijos"

Padres de Castellón ante la huelga en escuelas infantiles: "No sabemos qué hacer con nuestros hijos"

Martínez Mus defiende en el Senado una reforma "profunda" del modelo de costas nacional

Martínez Mus defiende en el Senado una reforma "profunda" del modelo de costas nacional

La Diputación promueve oportunidades laborales en Castellón con 1,5 millones de euros en el plan de empleo

La Diputación promueve oportunidades laborales en Castellón con 1,5 millones de euros en el plan de empleo

El Gobierno reparte las ayudas para desplegar la eólica marina: PortCastelló, el único que no recibe el dinero que pedía

El Gobierno reparte las ayudas para desplegar la eólica marina: PortCastelló, el único que no recibe el dinero que pedía
Tracking Pixel Contents