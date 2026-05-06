El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón cierra sus cuentas de 2025 en positivo
El Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial ha aprobado este jueves por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2025 que reflejan una evolución positiva y una adecuada planificación del gasto, según han informado fuentes del Consorcio.
Así, el Consorcio cerró 2025 con un resultado económico-patrimonial de 11 millones de euros, superior a los 8,3 millones del año anterior, lo que indica que el total de los ingresos reconocidos han superado a los gastos y ha mejorado su situación patrimonial. Este resultado se debe principalmente a una buena financiación, destacando las aportaciones de la Generalitat y la Diputación de Castellón, que han cubierto la totalidad del coste de la actividad asistencial.
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